Lino Patruno presenta il suo libro al Rotary

Imparate dal Sud” è un viaggio attraverso tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente. La prova di come il Sud sia una soluzione e non un problema.

Imparate da Sud – lezione di sviluppo all'Italia" con il giornalista, saggista e docente Lino Patruno è l'evento presentato dal Rotary Club Corato che si terrà il 26 gennaio alle ore 19:00 presso l'IPC Tandoi in via Andria 44 a Corato. L'incontro offrirà un'opportunità unica di apprendimento e discussione sul futuro dell'Italia e del suo sviluppo. Lino Patruno condividerà la sua esperienza e le sue prospettive, offrendo spunti preziosi per il progresso del nostro Sud e più in generale del nostro Paese.