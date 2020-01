“Il senso di colpa”, stasera Rossella D'Abramo al Corato Open Space

Questa sera, alle ore 20.00, in occasione del Giorno della Memoria, il Corato Open Space ospiterà Rossella D'Abramo, autrice del libro "Il senso di colpa", presso propria sede in viale Ettore Fieramosca, 169.Il testo analizza il dramma della Shoah da una prospettiva inusuale e, sulla scorta di Karl Jaspers e Hannah Arendt, tenta di comprendere il punto di vista del carnefice, non per assolvere, ma per interrogarsi sulle motivazioni del genocidio e sul concetto di colpa, un'eredità complessa per il popolo tedesco.Dialogherà con l'autrice il sociologo Felice Addario.