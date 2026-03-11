Libri (repertorio)
Libri (repertorio)
Attualità

Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città

Al via le adesioni dall’11 al 22 marzo

Corato - mercoledì 11 marzo 2026 15.18 Comunicato Stampa
La Giunta comunale di Corato ha approvato il rinnovo del "Patto per la Lettura della Città di Corato" per il periodo 1 aprile 2026 – 31 marzo 2029, confermando l'impegno dell'amministrazione nella promozione della lettura come leva di crescita culturale, inclusione e partecipazione civica.

Il Patto per la Lettura è uno degli strumenti promossi dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto del Ministero della Cultura, nell'ambito del progetto nazionale "Città che legge", finalizzato a sostenere le amministrazioni impegnate nella diffusione della lettura sul territorio.

Grazie a questo percorso, il Comune di Corato ha già ottenuto la qualifica di "Città che legge" per i bienni 2020-2021 e 2022-2023 e per il triennio 2024-2026. Il rinnovo del Patto consentirà di consolidare e ampliare le iniziative dedicate alla promozione dei libri e della lettura, rafforzando la rete di collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni culturali, imprese, professionisti e cittadini.

Un punto di riferimento per queste attività è la Biblioteca Comunale, oggi trasformata nel progetto innovativo #OpenLibrary, un hub culturale multifunzionale ospitato nell'antico Palazzo Gioia. La struttura offre spazi di lettura, mediateca, laboratorio musicale, coworking, galleria d'arte e archivio di drammaturgia contemporanea, configurandosi come luogo aperto e accessibile a tutte le fasce della popolazione.

Con il rinnovo del Patto, il Comune intende rafforzare una grande alleanza cittadina per la lettura, capace di generare nuove collaborazioni, iniziative culturali e opportunità di partecipazione per tutta la comunità.

L'avviso pubblico per aderire al Patto per la Lettura è disponibilie sul sito del Comune di Corato. I soggetti interessati – istituzioni, scuole, associazioni, imprese, professionisti e cittadini – potranno presentare domanda di adesione da oggi 11 marzo e fino al 22 marzo alle ore 23:59, contribuendo con idee, progetti, spazi e competenze alla promozione della lettura in città.
Il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato e punta a valorizzare le energie culturali già presenti sul territorio e a costruire nuove sinergie tra pubblico e privato.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Libri
Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
11 marzo 2026 Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
11 marzo 2026 Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
Altri contenuti a tema
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Oggi l'appuntamento promosso da Libera Puglia
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Il 21 ottobre la scrittrice presenta “Qualcosa che brilla”
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Speciale Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Il 17 ottobre l’autrice sarà a Bisceglie con “Io che ti ho voluto così bene”
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare" Speciale Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare" Si chiude ex aequo un’edizione record per numero di opere ricevute (116) e montepremi (17mila euro)
 Luigi Zaza incanta Lecce alla prima edizione di “Parole a Sud - Est" Cultura  Luigi Zaza incanta Lecce alla prima edizione di “Parole a Sud - Est" Tra storia, thriller e impegno sociale: l’autore coratino ospite d’onore nella cornice dell’ex Conservatorio di Sant’Anna
Vito Cozzoli presenta “L’anima sociale e industriale dello sport” alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Vito Cozzoli presenta “L’anima sociale e industriale dello sport” alle Vecchie Segherie Mastrototaro Lo sport tra passione, impatto sociale e industria sarà protagonista il 7 agosto
Sold out il talk con Paolo Telesforo per la presentazione del nuovo libro di Lino Patruno Cultura Sold out il talk con Paolo Telesforo per la presentazione del nuovo libro di Lino Patruno Serata televisiva, condotta da Alfredo Nolasco, ospitata ieri a Bisceglie, presso l’Università Popolare Santa Sofia
Cecilia D’Elia presenta "Chi ha paura delle donne" alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Cecilia D’Elia presenta "Chi ha paura delle donne" alle Vecchie Segherie Mastrototaro Appuntamento lunedì 7 luglio alle 19:30
AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
11 marzo 2026 AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
11 marzo 2026 A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
11 marzo 2026 Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
11 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato
10 marzo 2026 Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato
Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
10 marzo 2026 Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
10 marzo 2026 Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
10 marzo 2026 Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.