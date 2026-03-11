Attualità
Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città
Al via le adesioni dall’11 al 22 marzo
Corato - mercoledì 11 marzo 2026 15.18 Comunicato Stampa
La Giunta comunale di Corato ha approvato il rinnovo del "Patto per la Lettura della Città di Corato" per il periodo 1 aprile 2026 – 31 marzo 2029, confermando l'impegno dell'amministrazione nella promozione della lettura come leva di crescita culturale, inclusione e partecipazione civica.
Il Patto per la Lettura è uno degli strumenti promossi dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto del Ministero della Cultura, nell'ambito del progetto nazionale "Città che legge", finalizzato a sostenere le amministrazioni impegnate nella diffusione della lettura sul territorio.
Grazie a questo percorso, il Comune di Corato ha già ottenuto la qualifica di "Città che legge" per i bienni 2020-2021 e 2022-2023 e per il triennio 2024-2026. Il rinnovo del Patto consentirà di consolidare e ampliare le iniziative dedicate alla promozione dei libri e della lettura, rafforzando la rete di collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni culturali, imprese, professionisti e cittadini.
Un punto di riferimento per queste attività è la Biblioteca Comunale, oggi trasformata nel progetto innovativo #OpenLibrary, un hub culturale multifunzionale ospitato nell'antico Palazzo Gioia. La struttura offre spazi di lettura, mediateca, laboratorio musicale, coworking, galleria d'arte e archivio di drammaturgia contemporanea, configurandosi come luogo aperto e accessibile a tutte le fasce della popolazione.
Con il rinnovo del Patto, il Comune intende rafforzare una grande alleanza cittadina per la lettura, capace di generare nuove collaborazioni, iniziative culturali e opportunità di partecipazione per tutta la comunità.
L'avviso pubblico per aderire al Patto per la Lettura è disponibilie sul sito del Comune di Corato. I soggetti interessati – istituzioni, scuole, associazioni, imprese, professionisti e cittadini – potranno presentare domanda di adesione da oggi 11 marzo e fino al 22 marzo alle ore 23:59, contribuendo con idee, progetti, spazi e competenze alla promozione della lettura in città.
Il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato e punta a valorizzare le energie culturali già presenti sul territorio e a costruire nuove sinergie tra pubblico e privato.
