Michela Marzano. Foto Astrid di Crollalanza
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Il 21 ottobre la scrittrice presenta “Qualcosa che brilla”

Corato - martedì 21 ottobre 2025 9.13 Sponsorizzato
Una voce capace di illuminare la fragilità e insieme la forza degli adolescenti di oggi. Con "Qualcosa che brilla" (Rizzoli), Michela Marzano torna in libreria con un romanzo intimo e corale, che racconta le vite dei ragazzi attraverso lo sguardo di chi sceglie l'ascolto come cura. L'autrice sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro martedì 21 ottobre, alle 19, in dialogo con la giornalista Anna Puricella.

L'universo introspettivo degli adolescenti

La storia ha come protagonista Mauro Rolli, medico che ha abbandonato la carriera ospedaliera per fondare un centro di accoglienza a Roma, La Ginestra. Qui i ragazzi trovano finalmente uno spazio dove essere visti e ascoltati, con le loro ferite e i loro silenzi. Ci sono Sara, che non vuole uscire di casa; Irene, in conflitto con il cibo; Clara, che ruba; e tanti altri nomi e volti che incarnano il disagio di una generazione spesso incompresa. Mauro li accompagna senza giudizio, cercando di restituire fiducia anche ai genitori e affrontando nel frattempo le proprie ferite irrisolte.

Con sensibilità e coraggio, Michela Marzano affronta il tema del dolore adolescenziale e del bisogno universale di essere riconosciuti. Filosofa e scrittrice tra le più lette in Italia e in Francia, docente di Filosofia morale all'Université Paris Cité e firma di la Repubblica, Marzano intreccia nella sua narrazione pensiero, emozione e testimonianza. "Qualcosa che brilla" è un romanzo che invita a non smettere mai di ascoltare e a credere nella forza trasformativa delle parole, anche quelle spezzate o dimenticate.
Sarà un momento di confronto prezioso su temi che toccano tutti: genitori, insegnanti, ragazzi e chiunque creda che la cura passi anche attraverso il racconto e l'empatia.
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
Il 17 ottobre l'autrice sarà a Bisceglie con "Io che ti ho voluto così bene"
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con "Patrilineare"
Si chiude ex aequo un'edizione record per numero di opere ricevute (116) e montepremi (17mila euro)
 Luigi Zaza incanta Lecce alla prima edizione di "Parole a Sud - Est"
Tra storia, thriller e impegno sociale: l'autore coratino ospite d'onore nella cornice dell'ex Conservatorio di Sant'Anna
Vito Cozzoli presenta "L'anima sociale e industriale dello sport" alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Lo sport tra passione, impatto sociale e industria sarà protagonista il 7 agosto
Sold out il talk con Paolo Telesforo per la presentazione del nuovo libro di Lino Patruno
Serata televisiva, condotta da Alfredo Nolasco, ospitata ieri a Bisceglie, presso l'Università Popolare Santa Sofia
Cecilia D'Elia presenta "Chi ha paura delle donne" alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Appuntamento lunedì 7 luglio alle 19:30
Elvira Serra presenta "Le voci di Via del Silenzio" alle Vecchie Segherie Mastrototaro
L'incontro si terrà giovedì 5 giugno alle 19:30
Giovanni Impastato a Bisceglie per la lotta contro la mafia
Appuntamento previsto 30 e 31 maggio
