Nuovo libro di Barbara Nappini
Nuovo libro di Barbara Nappini
Cultura

A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini

In programma mercoledì 22 aprile a Palazzo Gioia

Corato - domenica 19 aprile 2026 Comunicato Stampa
Mercoledì 22 aprile, alle ore 18:30 a Palazzo Gioia, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, presenterà il suo libro "La Natura bella delle cose". Il testo, con la prefazione di Carlo Petrini, è un'opera che salda in modo gradevole e scorrevole autobiografia, ecologia e impegno sociale dentro la cornice delle sfide complesse che toccano presente e futuro.

Il rapporto tra cibo, uomo e natura, i nodi irrisolti della globalizzazione, il ruolo non retorico delle donne come custodi e innovatrici e dulcis in fundo, la bellezza come leva e forza trasformatrice. Questi i temi al centro dell'incontro con la Nappini, prima presidente donna di Slow Food il movimento internazionale nato in Italia (1986) che promuove un'alimentazione basata sul concetto di cibo "buono, pulito e giusto".

L'evento sostenuto da Slow Food Italia e Slow Food condotta Castel del Monte, è organizzato dall'Associazione Culturale If in Apulia, con il patrocinio morale del Comune di Corato. L'ingresso è libero. Modera Sabino Ferrucci, giornalista.
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