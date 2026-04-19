A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini

Mercoledì 22 aprile, alle ore 18:30 a Palazzo Gioia,, presidente di, presenterà il suo libro. Il testo, con la prefazione di Carlo Petrini, è un'opera che salda in modo gradevole e scorrevole autobiografia, ecologia e impegno sociale dentro la cornice delle sfide complesse che toccano presente e futuro.Il rapporto tra cibo, uomo e natura, i nodi irrisolti della globalizzazione, il ruolo non retorico delle donne come custodi e innovatrici e dulcis in fundo, la bellezza come leva e forza trasformatrice. Questi i temi al centro dell'incontro con la Nappini, prima presidente donna di Slow Food il movimento internazionale nato in Italia (1986) che promuove un'alimentazione basata sul concetto di cibo "buono, pulito e giusto".L'evento sostenuto da Slow Food Italia e Slow Food condotta Castel del Monte, è organizzato dall'Associazione Culturale If in Apulia, con il patrocinio morale del Comune di Corato. L'ingresso è libero. Modera Sabino Ferrucci, giornalista.