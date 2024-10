"Immagina il mondo", a Corato il programma della Festa dei Lettori 2024

L'immaginazione è una fonte inesauribile del pensiero che consente di creare mondi possibili. "Imagination is more than science" dichiarò Einstein, consapevole che perfino la scienza senza l'intuizione e la capacità immaginifica sarebbe rimasta immobile. In occasione della Festa dei Lettori, giunta alla XX edizione, dal tema "Immagina il mondo", il Presidio del Libro di Corato, in rete con gli altri Presidi del territorio, propone la lettura e rilettura di testi classici e contemporanei che più sono sembrati rappresentativi della straordinaria capacità creativa della mente umana, con l'auspicio di alimentare, attraverso i libri e la lettura, la capacità di generare universi migliori.Per questa Festa daranno il contributo alunni e insegnanti dell'IC Cifarelli-Santarella-Battisti, IC Fornelli-Giovanni XXIII, IC Tattoli-De Gasperi, IC Imbriani-Piccarreta, dell'IISS Federico II Stupor Mundi, ISS Oriani Tandoi e ITET Tannoia, che leggeranno in classe, ad alta voce, libri o albi a tema.Dalle letture e dalle riflessioni maturate sarà redatta una bibliografia utile e saranno dispensati consigli per la promozione della lettura attraverso le pagine social del Presidio del Libro di Corato e della Biblioteca "M.R. Imbriani".I bambini dai 6 agli 8 anni saranno coinvolti in incontri di lettura ad alta voce presso gli studi pediatrici delle dott.ssa Peccarisi-Belsito e Mastromauro, grazie alla collaborazione con Nati per Leggere e di Anna Pia de Sario, esperta in lettura ad alta voce.Passeggiando, mentre si osserveranno alcuni scorci significativi della città, grazie ad Amici dei Musei Corato aps, si potrà partecipare a un dialogo sulla città che immaginiamo: una passeggiata letteraria in cui saranno accarezzate alcune pagine tratte da "Le città invisibili" di Calvino che verranno lette dagli architetti Ada Loiodice (studio Fedora), Mariangela Lops (Politecnico di Bari), Marilina Nichilo (Lapis Architettura), e Antonella Varesano ((Assessore all'Urbanistica del Comune di Corato) che offriranno lo spunto per una idea personale di città.Sarà possibile immaginare i luoghi leggendari che hanno ispirato Gabriel Garcia Màrquez nel reading letterario a cura di Giada Filanninopresso la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.L'iniziativa gode dell'appoggio della Regione Puglia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale e del patrocinio morale del Comune di Corato.Si svolge in sinergia con gli aderenti al Patto per la Lettura del Comune di Corato, insignita del titolo di Città che legge.Con la partecipazione dell' IC Cifarelli-Santarella-Battisti, IC Fornelli-Giovanni XXIII, IC Tattoli-De Gasperi, IC Imbriani-Piccarreta, IISS Federico II Stupor Mundi, ISS Oriani Tandoi e ITET Tannoiacon Anna Pia de Sario, esperta in lettura ad alta vocein collaborazione con Nati per LeggereStudio pediatrico Belsito-PeccarisiStudio pediatrico MastromauroIn collaborazione con Amici dei Musei APS e gli architetti Ada Loiodice (studio Fedora), Mariangela Lops (Politecnico di Bari), Marilina Nichilo (Lapis Architettura), Antonella Varesano ((Assessore all'Urbanistica del Comune di Corato)Partenza da P.zza Sedile, nei pressi della Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani"Reading letterario a cura di Giada Filannino, libraia e bibliotecariaFondazione Luigi e Maria De BenedittisVia M. R. Imbriani, 35