Impatto cinghiale-furgone sulla Corato-Castel del Monte

Avrebbe potuto assumere contorni più pesanti il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì 23 dicembre, nel pomeriggio, sulla strada che collega Corato a Castel del Monte. Un uomo alla guida di un veicolo commerciale si è visto improvvisamente sbucare un cinghiale: l'impatto, nonostante il tentativo di frenata del conducente, è stato inevitabile. L'animale, dopo aver urtato la fiancata del furgone, si è accasciato al suolo ed è morto poco dopo. Nessuna conseguenza fisica per il conducente del mezzo, al netto del comprensibile stato di agitazione. Il veicolo ha riportato dei danni considerevoli. Sul posto le forze dell'ordine.L'ennesimo episodio accaduto in territorio coratino (e non solo nell'agro) certifica ulteriormente la necessità di porre rimedio alla proliferazione degli animali selvatici, ed in particolare dei cinghiali, che ormai si avvicinano sempre più spesso alle porte della città. Il difficile equilibrio fra la garanzia delle condizioni di sicurezza sulle strade, specie dell'agro, e la tutela della fauna tiene continuamente banco in questa fase caratterizzata anche dalle decisioni della Regione Puglia in merito agli abbattimenti.