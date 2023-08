Quattro cinghiali investiti in zona Corgom, sulla SP231 direzione Bari

Gli animali riversi sull'asfalto potrebbero essere un pericolo per gli automobilisti

Quattro cinghiali questa mattina attorno alle 8:00, sono stati investiti sulla SP231 direzione Bari.Gli animali sono riversi sull'asfalto e potrebbero rappresentare un pericolo per la circolazione stradale. Sul posto sono comunque giunti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona.Prosegue dunque il fenomeno che vede sempre più cinghiali spostarsi dalla Murgia alla città, mettendo in serio pericolo l'incolumità di cittadini ed automobilisti.