Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo: apprezzato docente di Italiano e Filosofia

Uomo mite e amante della letteratura

Corato - giovedì 4 dicembre 2025 13.23
e comunità scolastica e culturale di Ruvo di Puglia e Corato da questa mattina sono avvolte da un profondo senso di smarrimento per l'improvvisa scomparsa del professor Salvatore Longo, per anni docente di Italiano e Filosofia al Liceo Scientifico "Orazio Tedone". Un educatore autentico, un uomo mite, capace di far amare la letteratura non con la severità delle regole, ma con la dolcezza della passione. Per molti ex studenti, il professor Longo è stato il primo a mostrare che leggere significa vivere più intensamente, che le parole possono aprire strade e che il pensiero critico è un dono da coltivare ogni giorno. Le sue lezioni – intense, profonde, mai scontate – sono rimaste impresse nella memoria di generazioni di ragazze e ragazzi, che ancora oggi lo ricordano come un punto di riferimento sicuro nella loro formazione.
Coratino di nascita ma ruvese di cuore, Longo aveva scelto Ruvo come casa e come luogo di appartenenza. Anche dopo il pensionamento, aveva continuato a partecipare alle iniziative culturali del territorio, mantenendo vivo quel dialogo con l'arte e con il sapere che aveva nutrito tutta la sua vita. La sua presenza discreta, il suo sorriso gentile, la sua voce calma e profonda erano diventati familiari a chiunque lo incontrasse.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato una commozione immediata e sincera. "Era uno dei pochi insegnanti capaci di cambiare la prospettiva", scrivono in molti. "Ci ha insegnato a pensare, non a ripetere". È questo, forse, il segno più potente lasciato dal professor Longo: aver liberato la curiosità, aver fatto innamorare della bellezza delle idee, aver accompagnato i giovani verso la maturità del pensiero.
Il professor Salvatore Longo lascia la moglie Lucia Tedone, la figlia Marina con Maurizio, gli amati nipoti, i fratelli e tutta la famiglia, che in queste ore ricevono l'abbraccio affettuoso di una comunità che sente di aver perso un uomo buono, un educatore speciale, un custode di valori profondi.
La camera ardente è allestita presso la sala di commiato della R.S.S.A. "Regeneration Home", in via della Macina 60 a Corato.
Il rito funebre sarà celebrato venerdì 5 novembre alle ore 16, nella Chiesa Matrice di Corato.
Nel ricordo del professor Longo resta una certezza: ciò che ha donato continuerà a vivere. Nei suoi studenti, nei suoi libri, nelle sue parole che ancora risuonano nelle aule del "Tedone". E in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.
Non c'è separazione definitiva finché c'è il ricordo (Isabel Allende)
