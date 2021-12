Tragedia al Liceo, Piarulli (m5s): "Vicina alla famiglia e alle comunità di Corato e Ruvo"

La senatrice Angela Bruna Piarulli ha espresso tramite Facebook il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia dello studente del Liceo "O. Tedone" che ha perso la vita questa mattina e alle comunità delle due città colpite, di Corato e Ruvo di Puglia."Ho appreso da poco una notizia orrenda: un ragazzo di 14 anni della mia Corato è morto oggi dopo essere precipitato da una finestra del liceo scientifico "Tedone" di Ruvo di Puglia.Voglio esprimere la massima vicinanza alla famiglia e ai ragazzi del liceo che hanno assistito a dei momenti così drammatici. Sono certa che le comunità di Corato e Ruvo di Puglia sapranno starvi accanto nel migliore dei modi.Mi sento davvero tanto impotente e triste, un fortissimo abbraccio".Anche i sindaci delle due città colpite dal triste accaduto hanno affidato ad un post su Facebook il loro dolore e cordoglio. Il sindaco Corrado De Benedittis scriveva "Il dolore di una città. Troppo grande, questo dolore"."Dolore e disperazione. Spente le sirene, passato il brusio delle mille voci, tornate nel silenzio le urla e le grida, chiusa la porta dell'ufficio di un Sindaco, non restano che dolore e disperazione" - le parole del primo cittadino di Ruvo, Pasquale Chieco."Una vita giovanissima si è interrotta improvvisamente, con ancora intatti tutti i desideri, con il mondo intero ancora da conoscere.Esprimo la vicinanza di tutta la nostra città alla famiglia di questo ragazzo alle prese con una sofferenza ingiusta e insostenibile.Siamo vicini anche ai suoi insegnanti, ai suoi compagni, alla dirigente delle liceo, impegnati, come tutti noi, nel tentativo di decifrare questo indecifrabile rompicapo.È difficile riprendere la vita quotidiana con un simile fardello addosso. Il solo impegno che ognuno di noi può prendere è quello di interrogarci sempre e con sincerità sulle fragilità nostre come su quelle di chi ci sta accanto, restare vicini, restare solidali.E, naturalmente, non dimenticare".