Precipita dalla finestra del Liceo Scientifico, forse un brutto voto alla base del gesto

Sono ancora in corso le verifiche per appurare quali siano le ragioni che avrebbero mosso il giovane studente di Corato del Liceo Scientifico "Tedone" di Ruvo di Puglia a lasciarsi andare nel vuoto da una finestra dell'Istituto.Stando alle prime testimonianze raccolte dagli investigatori, si sarebbe trattato di un gesto volontario, legato ad un brutto voto ricevuto per una impreparazione. Ma ancora non si escludono altre possibilità.Il fatto sarebbe accaduto durante il cambio di lezione, intorno alle 11.00, quindi in vacanza di docenti in aula. Solo alcuni compagni si sarebbero accorti di quanto stava accadendo ma nulla hanno potuto per evitare che il 14 enne precipitasse dalla finestra.Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118 prontamente giunti sul posto insieme ai carabinieri che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Trani.Sul posto si è recato anche il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco e sono intervenuti gli assistenti sociali e gli psicologi della Asl per il sostegno psicologico alle persone che hanno vissuto la tragedia.Poche parole ma colme di dolore, del sindaco di Corato Corrado De Benedittis: "Il dolore di una città. Troppo grande, questo dolore".