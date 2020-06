In bicicletta esplorando Corato. Un compito scolastico diventa un bel documentario della città

Social Video 7 minuti In bicicletta esplorando Corato

Studiando capita di innamorarsi del protagonista di un romanzo, o di una figura secondaria; magari anche di un personaggio storico o di una particolare epoca. Studiando, spesso, ci si innamora di luoghi lontani, di epoche trascorse, di figure immaginarie o reali che entrano, attraverso i libri, a far parte della nostra vita. È la magia dello studio, della lettura, della continua scoperta.Capita anche, studiando, di riuscire a guardare con occhi diversi la realtà che ci circonda. Di osservare con maggiore attenzione quei luoghi in cui viviamo la nostra quotidianità e, magari, scoprire che quei vicoli che attraversiamo tutti i giorni in realtà sono bellissimi scorci che meritano di essere raccontati.Il piacere dello studio e della scoperta ha coinvolto anche degli studenti della classe I D della scuola Santarella. Un compito finalizzato a descrivere la città di Corato si è trasformato in una bellissima scoperta che ha assunto le sembianze di un mini documentario, pubblicato sulle pagine de "Il Santarellino", il giornale scolastico.Un ottimo lavoro di ricostruzione, accompagnato da un breve articolo che di seguito pubblichiamo allegando anche il videodocumentario realizzato dagli studenti.Ecco cosa scrivono sul Santarellino.Corato, la nostra bella città, è piena di strade, palazzi, monumenti che ricordano una storia ricca di tradizioni, di cultura, di avvenimenti realmente accaduti, ma anche di miti e di leggende, frutto della fantasia popolare.Accogliendo l'invito della docente di italiano che ci chiedeva di descrivere la nostra città, abbiamo voluto realizzare questo video proprio con l'intento di far conoscere Corato a coloro che ancora non l'hanno visitata o che non ne conoscono bene l'enorme patrimonio artistico, culturale e folkloristico. Lo abbiamo fatto in maniera diversa e divertente…Detto questo, auguriamo ai lettori buona visione!!!Altamura Giulia, Fiore Simona, Cusmai Domenico, Piccarreta Davide, Aldo Tota.Classe I D Scuola Santarella" – a.s. 2019/20