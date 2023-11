In fiamme appartamento in Via Lombroso: Vigili del Fuoco salvano un cane

Venerdì di paura in Via Lombroso, una traversa dell'estramurale, quando in un appartamento al primo piano, per cause ancora da accertare, un appartamento è stato avvolto dalle fiamme.Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono ancora al lavoro per domare il rogo. Dall'appartamento, è stato tratto in salvo un cane.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.