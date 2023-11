Incendio Via Lombroso, morta donna di 53 anni

Una donna di 53 anni è morta nell'incendio della sua abitazione in via Lombroso, a pochi passi dall'estramurale. L'incendio è divampato poco prima delle 20.I vigili del fuoco sono entrati in casa dal terrazzino portando in salvo un cane presente nell'appartamento, poi la scoperta del corpo giá esanime della donna, che purtroppo non ce l'ha fatta.I rilievi, effettuati da Polizia scientifica e medicina legale, dopo il complesso spegnimento del rogo, sono durati fino alle 2:30. Il corpo della sfortunata vittima è stato portato nel reparto di medicina legale del policlinico di Bari, l'appartamento posto sotto sequestro.Ancora da chiarire le causa del rogo e le circostanze della morte della cinquantatreenne.