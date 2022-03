Si è tenuta sabato 19 marzo, in mattinata, la cerimonia di inaugurazione della succursale del liceo classico e delle scienze umane "Oriani" di Corato. Il taglio del nastro per l'apertura dei nuovi spazi a disposizione delle attività didattiche è stato effettuato dal dirigente scolastico, che ha rivolto la sua gratitudine all'ingegner Marco Bronzini, al proprietario della struttura Franco Cannillo e a tutti coloro che hanno mostrato vicinanza alla comunità scolastica in questo periodo, oltre che all'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Corrado De Benedittis.Le aule del liceo classico "Oriani", recentemente riconosciuto dal portale Eduscopio.it della Fondazione Agnelli quale miglior istituto della sua tipologia nel raggio di 30 km, sono ora collocate anche in via Lago di Viti. Le lunghe ed intricate vicissitudini della sede scolastica ebbero inizio il 23 novembre del 1980, quando il tragico terremoto dell'Irpinia rese inagibili i locali di corso Garibaldi: da quel momento in poi i traslochi sono stati diversi, fino all'utilizzo del plesso di San Gerardo in via Castel del Monte, di proprietà dei padri rogazionisti, divenuto a sua volta inservibile. L'auspicio è che l'odissea sia terminata.