Inaugurazione Piazza Vittorio Emanuele, sindaco De Benedittis: «Abbiamo restituito alla città una bellissima Piazza»

Piazza Vittorio Emanuele è finalmente stata riconsegnata alla città. Tantissimi cittadini hanno assistito alla riapertura dello spazio pubblico, ovviamente tra loro anche il primo cittadino Corrado De Benedittis:«Una bellissima Piazza è stata finalmente restituita alla città, a tutti i cittadini: dai più anziani, che scalpitavano da settimane, che ora avranno un altro luogo per godersi questa primavera che avanza, ai più giovani. Abbiamo aumentato le aree verdi, rifatto le pavimentazioni, aumentato le zone pedonali, allargato i marciapiedi, curato l'estetica, sistemato le luci. Questa è una sfida e un impegno di tutti e per tutti. Ora comincia il compito del cittadino che deve avere rispetto della cosa pubblica. Gli spazi pubblici sono fragili perché alla portata di tutti, dobbiamo particolarmente tenerci affinché questa Piazza possa essere sempre bella come lo è questa sera»