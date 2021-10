Rigenerazione di Piazza Vittorio Emanuele, il Comune presenta il progetto

In concomitanza con l'apertura del Cantiere dei "Lavori di rigenerazione e ampliamento delle aree pedonali e delle aree a verde di piazza Vittorio Emanuele e Lungo Corso Garibaldi", l'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad un incontro pubblico di illustrazione del progetto, il giorno 11 ottobre alle ore 18:30 nel Chiostro di Palazzo di Città, , in concomitanza con l'apertura del Cantiere.Il progetto sarà presentato dal Sindaco, Corrado De Benedittis, affiancato dall'Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi, dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Gianrodolfo Di Bari, dal Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Loiodice e dagli architetti progettisti, Domenico Chiummento (Direttore dei lavori) e Michelangelo Olivieri. Sarà, inoltre, presente l'impresa.Il progetto, affidato con DD N.234 del 25/09/2020, è oggetto di finanziamento pubblico regionale a valere sul BANDO PUBBLICO per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'ASSE PRIORITARIO XII "Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS" del P.O. FESR- FSE 2014-2020.Con determinazione dirigenziale n.9 del 14 gennaio 2021 del Settore III - Lavori Pubblici - Ambiente- Agricoltura è stato approvato il progetto dei lavori dell'importo di € 946.000,00.Gli interventi previsti, sono stati sottoposti a parere da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per laPuglia che con nota MIBACT_SABAP BA|30/06/2020|0005093-P ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004.