Circolazione sospesa e divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele. C'è l'ordinanza

Variazioni per la circolazione veicolare erano state già annunciate dal Comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei lavori che interesseranno la rigenerazione e ampliamento delle aree pedonali e delle aree a verde di Piazza Vittorio Emanuele Con ordinanza dirigenziale n. 52/2021 è ufficialmente disposta la sospensione temporanea della circolazione e istituzione temporanea del divieto di sosta per lavori di rigenerazione di Piazza Vittorio Emanuele.Per la precisione, dal 13 ottobre, giorno di inizio dei lavori, al 30 aprile 2022, data di conclusione degli interventi, dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali ed in tutti quelli in cui si svolgeranno i lavori stabiliti dal progetto,sulla corsia di Piazza Vittorio Emanuele in adiacenza al centro storico e precisamente dal civici 1 al civico 30.Inoltre, è istituitodei veicoli, sempre nel periodo dal 13 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, a seconda dei siti oggetto di intervento, a seconda la programmazione di cantiere predisposto dalla ditta esecutrice dei lavori, di tutti i giorni feriali ed in tutti quelli in cui si svolgeranno i lavori stabiliti dal progetto, sulla corsia di Piazza Vittorio Emanuele in adiacenza al centro storico e precisamente dal civici 1 al civico 30.Sarà consentito il transito pedonale in condizione di sicurezza ai soli residenti e sotto la stretta responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.