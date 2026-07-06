Incendio
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Cronaca

Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico

Sul posto Polizia Locale e Vigilanza Giurata

Corato - lunedì 6 luglio 2026 16.23
Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 6 luglio, in via Andria, all'incrocio con la strada che conduce al cimitero. Secondo quanto riferito dai residenti della zona, sono state numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare il rogo.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi, sul posto è intervenuta l'azienda Cordini, allertata dall'assessore Antonio Diaferia, che ha avviato le prime operazioni di contenimento delle fiamme.

Nonostante il tempestivo intervento, il rogo, che sembra essere partito da alcune sterpaglie, ha interessato parte di un intero terreno, due palme e parte di un'azienda adibita al deposito di materiale idraulico situata nelle vicinanze.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso per mettere in sicurezza l'area e scongiurare un'ulteriore propagazione dell'incendio.
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