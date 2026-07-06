Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 6 luglio,Secondo quanto riferito dai residenti della zona, sono state numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare il rogo.In attesa dell'arrivo dei soccorsi, sul posto è intervenuta l'azienda Cordini, allertata dall'assessore Antonio Diaferia, che ha avviatoNonostante il tempestivo intervento, il rogo, che sembra essere partito da alcune sterpaglie, ha interessato parte di un intero terreno, due palme e parte di un'azienda adibita alsituata nelle vicinanze.Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso per mettere in sicurezza l'area e scongiurare un'ulteriore propagazione dell'incendio.