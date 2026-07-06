Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia

Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia per il potenziamento degli Info Point turistici 2026. Un risultato importante che consentirà di rafforzare i servizi di accoglienza e informazione turistica, valorizzando sempre di più il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della nostra città.Questo finanziamento rappresenta il frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati il Dirigente del I Settore Giuseppe Sciscioli, l'Ufficio Cultura, e la Pro Loco Quadratum, attuale gestore dell'Info Point turistico, che ogni giorno contribuisce con professionalità all'accoglienza dei visitatori e alla promozione del territorio.«Investire sull'Info Point significa investire sull'identità e sull'attrattività di Corato. Grazie a queste risorse potremo migliorare i servizi di accoglienza e offrire ai turisti un'esperienza sempre più completa e di qualità», dichiara l'Assessore alle Politiche culturali e al Turismo Beniamino Marcone.