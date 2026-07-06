Info Point Turistici
Info Point Turistici
Territorio

Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia

Un risultato che consentirà di rafforzare i servizi di accoglienza e informazione turistica

Corato - lunedì 6 luglio 2026 11.12 Comunicato Stampa
Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia per il potenziamento degli Info Point turistici 2026. Un risultato importante che consentirà di rafforzare i servizi di accoglienza e informazione turistica, valorizzando sempre di più il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della nostra città.

Questo finanziamento rappresenta il frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati il Dirigente del I Settore Giuseppe Sciscioli, l'Ufficio Cultura, e la Pro Loco Quadratum, attuale gestore dell'Info Point turistico, che ogni giorno contribuisce con professionalità all'accoglienza dei visitatori e alla promozione del territorio.

«Investire sull'Info Point significa investire sull'identità e sull'attrattività di Corato. Grazie a queste risorse potremo migliorare i servizi di accoglienza e offrire ai turisti un'esperienza sempre più completa e di qualità», dichiara l'Assessore alle Politiche culturali e al Turismo Beniamino Marcone.
  • Turismo
A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
6 luglio 2026 A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime
6 luglio 2026 10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime
Altri contenuti a tema
Pubblicato bando per un trenino turistico a Corato Vita di Città Pubblicato bando per un trenino turistico a Corato Definiti percorso, fermate e requisiti per partecipare
Corato celebra la storia scolastica con le Giornate FAI Attualità Corato celebra la storia scolastica con le Giornate FAI Oltre 60 classi Amiche FAI in un'esperienza di educazione tra pari e riscoperta del patrimonio culturale cittadino
In crescita il turismo a Corato nei primi sette mesi del 2025 Attualità In crescita il turismo a Corato nei primi sette mesi del 2025 Incrementi del 27,64% per gli arrivi e del 26,51% per le presenze
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar Speciale Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar Il locale torna al suo nome originale e si trasforma in uno spazio che unisce tradizione culinaria e ospitalità
Oleoturismo, promulgata nuova legge regionale Turismo Oleoturismo, promulgata nuova legge regionale Emiliano e Pentassuglia: «Abbiamo scelto di rafforzare la disciplina dell’oleoturismo con una legge regionale ad hoc»
CoratoHub e la ProLoco insieme per un turismo di successo: una partnership importante Speciale CoratoHub e la ProLoco insieme per un turismo di successo: una partnership importante Nuova sinergia tra informazione turistica e piattaforma di comunicazione
Corato, il futuro del commercio e del turismo locale è già qui: al via la rivoluzione digitale con CoratoHub Corato, il futuro del commercio e del turismo locale è già qui: al via la rivoluzione digitale con CoratoHub Le attività locali diventano protagoniste del mercato digitale grazie alla piattaforma e-commerce ideata dalla società HubsNetwork srls
Turismo, fondi per promuovere il brand Puglia e i suoi prodotti Turismo Turismo, fondi per promuovere il brand Puglia e i suoi prodotti Due le scadenze per poter partecipare: entro l’11 settembre oppure entro il 28 ottobre
Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027
6 luglio 2026 Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027
Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta
5 luglio 2026 Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta
Si insedia il nuovo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
4 luglio 2026 Si insedia il nuovo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
Corato si mobilita per il Venezuela con una raccolta di beni di prima necessità
4 luglio 2026 Corato si mobilita per il Venezuela con una raccolta di beni di prima necessità
Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato
4 luglio 2026 Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato
Agricoltura, Pagliaro (FDI): «L'olio della coratina rimarrà extravergine: grazie all'UE e all'on. Ventola»
3 luglio 2026 Agricoltura, Pagliaro (FDI): «L'olio della coratina rimarrà extravergine: grazie all'UE e all'on. Ventola»
Torna "100x100 Maturi ": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
3 luglio 2026 Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
Francesco Edmondo Stolfa è il nuovo Presidente del Consiglio comunale
3 luglio 2026 Francesco Edmondo Stolfa è il nuovo Presidente del Consiglio comunale
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.