Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027

Sabato 4 luglio, la splendida cornice della Masseria Torre di Nebbia ha ospitato uno dei momenti più solenni e significativi della vita rotariana: la tradizionale cerimonia del "passaggio del martelletto" del Rotary Club di Corato.L'evento si è svolto alla presenza di numerose autorità rotariane, civili e militari, oltre a soci e ospiti illustri.La cerimonia ha segnato ufficialmente il passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Pasquale Tarricone, e il Presidente entrante, Nicola Longo.Dopo il tradizionale emozionante momento della consegna del collare, il neoeletto Presidente Nicola Longo ha preso la parola per illustrare le linee guida del nuovo anno sociale.Il suo programma si ispirerà concretamente alle sette aree d'intervento del Rotary International.In particolare, Longo ha annunciato che una forte attenzione sarà dedicata alla prevenzione e alla cura delle malattie croniche, un tema di grande impatto per il territorio.Nel corso del suo discorso programmatico, il Presidente Longo ha richiamato con forza il motto lanciato dal Presidente Internazionale M. Babalola: "Creating Lasting Impact" – "Creiamo un impatto duraturo" .Questo principio rappresenterà la bussola del club per i prossimi mesi, configurandosi come un invito esplicito a realizzare progetti e service capaci di generare benefici reali, tangibili e a lungo termine per l'intera comunità locale.La serata si è poi conclusa in un caloroso clima di amicizia, condivisione e convivialità con la consueta cena sociale e il taglio della torta.Un momento di festa che ha suggellato l'inizio del nuovo percorso del Presidente Nicola Longo e del suo Consiglio Direttivo.Dal direttivo del Club è stato espresso un sentito ringraziamento a tutti i soci, agli ospiti e alle autorità intervenute per aver voluto condividere un momento così importante di servizio e di autentica amicizia rotariana.