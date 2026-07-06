Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale

Con la conclusione del PNRR, i Punti di Facilitazione Digitale dell'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi annunciano la sospensione delle attività del servizio di facilitazione digitale gestito in collaborazione con Memory Team ETS.I Punti hanno rappresentato un importante servizio di prossimità per la cittadinanza, offrendo gratuitamente supporto, orientamento e accompagnamento nell'utilizzo ad ogni tipo di strumento o opportunità digitale. Da marzo 2024 a giugno 2026, sono stati ben 10.605 i cittadini dell'Ambito ad aver avuto accesso al servizio.Accanto alle attività di assistenza individuale, sono state inoltre realizzate numerose iniziative di formazione e sensibilizzazione, tra cui atelier, corsi, webinar e contenuti informativi, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione di competenze digitali e una maggiore autonomia nell'utilizzo delle nuove tecnologie.Le attività hanno coinvolto cittadini di diverse fasce d'età, con una particolare attenzione alle persone che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso ai servizi digitali, contribuendo a contrastare il divario digitale e a promuovere una partecipazione più consapevole alla vita sociale e amministrativa del territorio.La sospensione del servizio è legata alla naturale conclusione del progetto e del relativo finanziamento PNRR.Le amministrazioni comunali di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, insieme a Memory Team ETS, ringraziano tutti i cittadini che hanno usufruito dei servizi, i facilitatori digitali, i professionisti e le realtà territoriali che hanno contribuito alla realizzazione delle attività.