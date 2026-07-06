extramurale vito nesta
extramurale vito nesta
Attualità

L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato

Vito Nesta torna da Milano, osserva il nuovo estramurale e scopre un capolavoro… a modo suo

Corato - lunedì 6 luglio 2026 14.59
Raccontare il nuovo estramurale di Corato significa immergersi in un percorso dove funzionalità, creatività e un pizzico di surrealismo convivono in perfetta armonia.

In questi giorni, approfittando di una breve pausa dal lavoro a Milano, Vito Nesta — progettista coratino, designer laureato in Interior Design a Firenze e poi a Milano, dove vive e lavora da anni — è tornato nella sua città.

Seduti insieme in un bar del centro, ci ha raccontato di aver voluto osservare da vicino questa grande opera, studiandola con l'occhio attento del professionista e commentandola con la spontaneità di chi conosce profondamente il luogo in cui è cresciuto.

"E devo ammetterlo: è oggettivamente ben fatta, curata, sorprendente. Talmente sorprendente da meritare un piccolo reportage, perché alcune soluzioni sono così originali da sembrare pensate per farci sorridere.

In via Castel del Monte, ad esempio, la rampa permette un vero miracolo: il disabile scende in carrozzina e risale a piedi.
Un prodigio urbanistico degno di nota.
Poco più avanti, le aiuole ricordano teneramente le lettiere dei nostri amici felini — un omaggio ai gattari, forse involontario, ma irresistibile.
Davanti all'ex bar stazione, una rampa accoglie comitive di disabili con entusiasmo, mentre un condominio "scettico" ha chiesto una prova della nuova pavimentazione, ottenendo un campione che oggi è un piccolo monumento alla prudenza edilizia.
Il "verde basso", citato più volte nel progetto, finalmente si manifesta: discreto, minimalista, quasi filosofico.(espresso nella foto di copertina)
Non mancano le chicche: basole rosse che si rompono e risorgono, rampe per animali domestici minuscoli, aiuole dissociate che preferiscono stare da sole, curve pensate per disabili amanti della guida sportiva, panchine perfette per chi ama "il pettegolezzo" con vista semaforo e condòmini anarchici che rifiutano l'omologazione estetica.
Le aiuole di Piazza Rosa che custodiscono i portafogli di chi passa da via Andria, il camionista impietrito dalla bellezza dell'opera, la rampa prototipo del Bar Angolo, le pietre posate in fretta da un operaio che doveva correre a prendere il figlio, e la panchina dell'Arciconfraternita del Carmine, riservata ai confratelli e presto dotata di portafiori.

Potrei continuare, perché il nuovo estramurale è un viaggio. Un viaggio che ricorda che il PNRR non è un regalo, ma un prestito che un giorno restituiremo.
E proprio per questo, vedere risorse investite con cura — anche quando il progetto non sarà completato nella sua interezza — fa piacere.

Per ora abbiamo marciapiedi. Ma sono marciapiedi che raccontano storie, che fanno sorridere, che fanno discutere.
E che, nel loro insieme, compongono un'opera che definirei meravigliosamente perfetta.
Godiamoci questa infrastruttura, fondamentale — si dice — per la crescita della città.
Un caro saluto".

Alla fine di questo piccolo viaggio tra rampe miracolose, aiuole introverse, panchine filosofiche e condomìni ribelli, Nesta ci saluta con un sorriso.

Ci lascia con la promessa — anzi, con l'intenzione dichiarata — di tornare nella sua Corato, quella Corato che osserva, studia, critica e ama.

Tornerà a chiacchierare, a raccontare, a prendere un caffè al bar come si faceva una volta, con la leggerezza di chi sa che, dopotutto, anche un estramurale può diventare un pretesto meraviglioso per stare insieme.
5 fotoEstramurale Vito Nesta
estramurale vito nestaestramurale vito nestaestramurale vito nestaestramurale vito nestaestramurale vito nesta
  • Comune di Corato
  • Eco-Estramurale
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
6 luglio 2026 Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
6 luglio 2026 Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
Altri contenuti a tema
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive Vita di Città Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive Sono disponibili gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (competenza 2024)
Corato diventa ufficialmente "città" Vita di Città Corato diventa ufficialmente "città" De Benedittis: «Rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio»
Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024 Vita di Città Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024 Tutte le informazioni utili
Regolamento tributi, interviene Polis: «Carente e lesivo per i contribuenti coratini» Politica Regolamento tributi, interviene Polis: «Carente e lesivo per i contribuenti coratini» La nota del comitato direttivo Polis Corato
Turismo responsabile e sostenibile: Corato protagonista con “VerdePuglia" Vita di Città Turismo responsabile e sostenibile: Corato protagonista con “VerdePuglia" Reti ecologiche, educazione ambientale e partecipazione per valorizzare il territorio e costruire un nuovo modello di turismo responsabile
Servizio Civile Universale 2026: aperte le candidature per il comune di Corato Vita di Città Servizio Civile Universale 2026: aperte le candidature per il comune di Corato L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni
Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis Vita di Città Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis Prende forma una candidatura femminile autonoma
Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato Politica Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato Si accelera per individuare l’antagonista di De Benedittis
A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
6 luglio 2026 A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale
6 luglio 2026 Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale
Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia
6 luglio 2026 Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia
10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime
6 luglio 2026 10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime
Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027
6 luglio 2026 Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027
Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta
5 luglio 2026 Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta
Si insedia il nuovo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
4 luglio 2026 Si insedia il nuovo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
Corato si mobilita per il Venezuela con una raccolta di beni di prima necessità
4 luglio 2026 Corato si mobilita per il Venezuela con una raccolta di beni di prima necessità
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.