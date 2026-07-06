Meditrans
Meditrans
Speciale

Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare il percorso di trasformazione digitale dell’azienda

Corato - lunedì 6 luglio 2026 12.03 Sponsorizzato
Nella splendida cornice dell'Astoria Palace di Corato si è svolto il workshop "Innovarsi per Innovare", l'evento organizzato da Meditrans dedicato alla formazione, all'innovazione tecnologica e alla crescita professionale dei propri collaboratori. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare il percorso di trasformazione digitale dell'azienda, attraverso la presentazione e la formazione sull'utilizzo di nuove piattaforme informatiche, applicazioni e sistemi digitali sviluppati per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei clienti e per ottimizzare i processi operativi.

L'intera giornata è stata caratterizzata da un clima di grande partecipazione, confronto e condivisione. I collaboratori hanno preso parte attivamente alle sessioni formative, contribuendo con idee, osservazioni e proposte che hanno arricchito il dibattito e confermato la volontà comune di affrontare con entusiasmo le sfide dell'innovazione.

Per Meditrans, il workshop rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita aziendale, fondato sulla convinzione che il cambiamento passi innanzitutto dalle persone. Ogni collaboratore è stato protagonista del progetto, valorizzando il proprio contributo all'interno di una visione condivisa orientata all'eccellenza, alla digitalizzazione e al miglioramento continuo.

L'azienda rinnova così il proprio impegno verso un modello organizzativo sempre più innovativo, efficiente e sostenibile, capace di anticipare le evoluzioni del mercato e di offrire ai clienti servizi sempre più evoluti e performanti.

Meditrans desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno partecipato al workshop con entusiasmo, professionalità e spirito di squadra, confermando ancora una volta che il vero motore dell'innovazione sono le persone. Insieme, ogni giorno, continuiamo a costruire il futuro della logistica.
  • digitale
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
6 luglio 2026 Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale
6 luglio 2026 Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale
Altri contenuti a tema
Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale Attualità Oltre 10mila cittadini verso il digitale: si conclude il progetto dei Punti di Facilitazione Digitale Da marzo 2024 a giugno 2026 sono state realizzate iniziative di formazione e sensibilizzazione, tra cui atelier, corsi, webinar e contenuti informativi
Corato si proietta nel futuro con la digitalizzazione degli archivi edilizi Vita di Città Corato si proietta nel futuro con la digitalizzazione degli archivi edilizi Il progetto reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Puglia
Settembre digitale: al via corsi gratuiti per la cittadinanza anche a Corato Attualità Settembre digitale: al via corsi gratuiti per la cittadinanza anche a Corato Le lezioni si terranno interamente online
Piano di facilitazione digitale: presentato ieri in sala consiliare il progetto Eventi Piano di facilitazione digitale: presentato ieri in sala consiliare il progetto L'iniziativa copre le città di Corato, Ruvo, Terlizzi e si pone l’obiettivo di digitalizzare la popolazione
Rete dei punti di facilitazione digitale, domani la presentazione a Corato Attualità Rete dei punti di facilitazione digitale, domani la presentazione a Corato L'iniziativa riguarda l'ambito territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi
A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
6 luglio 2026 A Corato torna Komorebi, l'evento per Francesco L. Tedone, vittima dell'incidente ferroviario
Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia
6 luglio 2026 Info Point turistici 2026, Corato tra gli 85 Comuni pugliesi finanziati dalla Regione Puglia
10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime
6 luglio 2026 10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime
Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027
6 luglio 2026 Rotary Club Corato: Nicola Longo è il nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027
Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta
5 luglio 2026 Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta
Si insedia il nuovo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
4 luglio 2026 Si insedia il nuovo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
Corato si mobilita per il Venezuela con una raccolta di beni di prima necessità
4 luglio 2026 Corato si mobilita per il Venezuela con una raccolta di beni di prima necessità
Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato
4 luglio 2026 Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.