Via San Magno
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Bitumazione in via San Magno: al via stasera i lavori notturni, cambia la viabilità

I lavori inizieranno alle 22

Corato - lunedì 6 luglio 2026 18.43
Prende il via a Corato un intervento di riqualificazione stradale che interesserà via San Magno, nel tratto compreso tra l'inizio della via e l'incrocio con via Barletta Grumo. A disporre le modifiche alla viabilità è stata la Polizia Locale, con un'ordinanza che accompagnerà l'intero cantiere fino al suo completamento.

Secondo le stime dell'impresa incaricata, i lavori di bitumazione dovrebbero concludersi in circa quindici giorni, seguendo un cronoprogramma già concordato con l'amministrazione comunale. A occuparsi dell'intervento sarà la ditta andriese GE.ST.IM. S.r.l., che ha ricevuto il via libera dall'Ufficio tecnico comunale.

Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione, la maggior parte delle lavorazioni si svolgerà in orario notturno dal momento che la conformazione della strada, unita alla presenza di mezzi pesanti e operai al lavoro, rende impossibile far convivere il cantiere con il normale flusso di veicoli.

L'ordinanza introduce diverse misure, valide senza interruzione, 24 ore su 24, fino al termine dei lavori: stop alla sosta su entrambi i lati della carreggiata, con la rimozione forzata per chi non rispetterà il divieto; carreggiata ridotta lungo tutto il tratto di via San Magno interessato dal cantiere; senso unico alternato nei punti di lavorazione attiva, gestito di volta in volta da movieri oppure da semafori mobili, a seconda di come procederanno le lavorazioni.

Chi frequenta abitualmente la zona dovrà quindi mettere in conto possibili rallentamenti e percorsi alternativi, almeno fino alla fine dell'intervento.
  • Polizia Locale
  • Polizia Locale Corato
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