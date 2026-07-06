Vita di Città
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
Sono disponibili gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (competenza 2024)
Corato - lunedì 6 luglio 2026 12.22 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa la cittadinanza che sono state pubblicate le graduatorie definitive relative al Bando per l'assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione – competenza anno 2024.
Sono disponibili:
Con successivo atto amministrativo sarà disposta la liquidazione del contributo nella misura indicata nell'Allegato A.
Sono disponibili:
- Allegato A – Elenco degli ammessi;
- Allegato B – Elenco dei non ammessi.
Con successivo atto amministrativo sarà disposta la liquidazione del contributo nella misura indicata nell'Allegato A.