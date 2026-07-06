Palazzo di Città Corato. <span>Foto Ida Vinella</span>
Palazzo di Città Corato. Foto Ida Vinella
Vita di Città

Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive

Sono disponibili gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (competenza 2024)

Corato - lunedì 6 luglio 2026 12.22 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa la cittadinanza che sono state pubblicate le graduatorie definitive relative al Bando per l'assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione – competenza anno 2024.

Sono disponibili:
  • Allegato A – Elenco degli ammessi;
  • Allegato B – Elenco dei non ammessi.
Le graduatorie sono consultabili al seguente link. Si precisa che la Determinazione Dirigenziale ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Con successivo atto amministrativo sarà disposta la liquidazione del contributo nella misura indicata nell'Allegato A.
  • Comune di Corato
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