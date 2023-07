Incidente stradale su via San Magno

Sempre lo stesso scenario, sempre lo stesso luogo.L'incrocio ormai diventato scenario di numerosi incidenti è quello dell'incrocio tra via San Magno e via Barletta GrumoDue vetture si sono scontrate, ed una si è ribaltata su un fianco, questo lo scenario degli uomini della Polizia Locale e del. 118 oltre agli uomini della Metronotte e Sicuritalia, intervenuti per i soccorsi e per chiarire le dinamiche del sinistro.Il luogo richiede, oltre alla prudenza da parte degli automobilisti, sicuramente una segnalazione del pericoloso incrocio.