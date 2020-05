Incidente sulla Bisceglie-Andria, coinvolto un residente a Corato

Un ferito in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di sabato 2 maggio, intorno alle ore 21:15, sulla strada provinciale Bisceglie-Andria, tra due veicoli, entrambi nella stessa direzione di marcia.Secondo quanto ricostruito, una Fiat Punto intenta a svoltare a sinistra e un'Alfa Stelvio, sopraggiungente, sarebbero entrati in collisione. Avrebbe avuto la peggio il conducente dell'utilitaria, un 30enne biscegliese trasportato all'ospedale "Bonomo" di Andria, mentre alla guida del suv era un giovane di 22 anni di nazionalità cinese, residente a Corato, impegnato in una consegna a domicilio.Sul posto le ambulanze del 118, i mezzi del soccorso stradale e gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, impegnati nell'effettuazione dei rilievi del caso oltre che nella gestione della viabilità, solo parzialmente compromessa.