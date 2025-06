Incontro pubblico sull’emergenza idrica promosso da AVS, PRC e PSI.

Se ne parlerà a Corato il 30 giugno alle 19,00 in piazza Sedile con alcuni esperiti del settore

La Puglia è una delle regioni più ricche di risorse naturali; eppure si trova ad affrontare una crisi idrica senza precedenti.Le piogge invernali da alcuni anni sono insufficienti a coprire il fabbisogno durante lunghi periodi di siccità, che ormai comprendono anche la primavera. Gli invasi, che dovevano compensare l'esigenza d'acqua, si vanno svuotando rapidamente.La crisi tuttavia non è solo dovuta alla carenza di piogge e alle temperature che aumentano durante l'estate, ma anche alle carenze infrastrutturali per la raccolta e la distribuzione dell'acqua.Come può essere risolta l'emergenza idrica? Quali sono le possibili soluzioni?Se ne parlerà a Corato il 30 giugno alle 19,00 in piazza Sedile con alcuni esperiti del settore.L'iniziativa, organizzata da AVS, PRC e PSI con il supporto di diverse associazioni, prevede i saluti del sindaco Corrado De Benedittis e dei segretari di partito Carlo Colonna, Andrea Mastrototaro e Antonio Montrone.Seguiranno gli interventi di Antonio Fiore, Presidente Nazionale SIGEA – APS, Nico Catalano, dottore agronomo, Giovanni Capurso, componente della Segreteria provinciale ANPI Bari, Giuseppe Faretra, Presidente Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" Corato – APS.Modererà la professoressa Eleonora Loiodice.