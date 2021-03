Indetto il 5° Bando per le Borse di Studio ‘Aldo Moro’

Aldo Moro: Professore Universitario;

Aldo Moro e la Puglia nei 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 1978;

Il Lodo Moro;

Aldo Moro: dal martirio alla santità;

Aldo Moro e La Gazzetta del Mezzogiorno;

Gli amici di Aldo Moro;

Fotografie di Aldo Moro con didascalia comprendente luogo e data dell'evento;

I lavori della Commissione Moro-2;

Il Memoriale Moro di via Montenevoso;

La politica economica di Aldo Moro.

Bando borse di studio Aldo Moro borse di studio

L'Associazione Consiglieri regionali della Puglia, l'Associazione ex Parlamentari della Puglia, la Federazione dei Centri Studi 'Aldo Moro e Renato Dell'Andro' di Bari, con il patrocinio ed il sostegno del Consiglio regionale della Puglia, indicono il 5° Bando per le Borse di Studio 'Aldo Moro' - anno 2021, con la finalità di favorire la conoscenza della vita, del pensiero, dell'azione e della tragica morte di Aldo Moro e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo studio su Aldo Moro."La grandezza di Aldo Moro - ha detto la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone - sta nel suo insegnamento dinamico e sempre attuale: impegnarsi in politica significa coniugare l'approfondimento del proprio tempo e delle ragioni che porta con sé con una visione che diriga le azioni verso il bene comune. E questo richiede un'arte speciale: esercitare l'arte di governo con capacità di ascolto e mediazione. Ciascuno di noi ha il compito di ricordare, nel quotidiano, il segno del suo impegno.Da un lato, ascoltando tutte le voci, soprattutto nei momenti di difficoltà, e cercando un compromesso che sia sempre al rialzo, per il benessere della comunità. Dall'altro, premiando lo studio, l'impegno e l'approfondimento. Per questo, come Consiglio regionale, siamo felici di sostenere il Bando per le Borse di Studio 'Aldo Moro', perché i nostri giovani possano riflettere sull'attualità del suo pensiero, sia giuridico che politico, ancora in grado di aiutarci a leggere il mondo contemporaneo".Possono partecipare al Bando tutti i cittadini italiani e stranieri che non abbiano superato il 30° anno di età alla data del bando, nonché gruppi di studenti italiani e stranieri che frequentino in Italia Istituti Scolastici o Università, con specifica indicazione dei nominativi dei partecipanti al gruppo.Gli elaborati devono consistere in temi, tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi, fotografie e devono necessariamente riguardare i seguenti temi:La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 24 settembre 2021.In allegato il bando.