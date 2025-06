Innovazione e sostenibilità APOL guida le nuove frontiere dell'irrigazione in olivicoltura

Il settore olivicolo si prepara a un importante momento di confronto e aggiornamento con il convegno "Innovazione e Sostenibilità: Le Nuove Frontiere dell'Irrigazione in Olivicoltura", organizzato da APOL (Associazione Produttori Olivicoli).L'evento, che si terrà presso l'Executive Center di Corato (SP 231 Km 32,700) Lunedi 23 Giugno alle ore 17:30, promette di fare luce sulle più recenti innovazioni nel campo dell'irrigazione e sugli obblighi normativi che interessano i produttori.Il convegno si aprirà con i saluti del Per. Agr. Tommaso Loiodice, Presidente di A.P.OL - UNAPOL. Seguiranno interventi di spicco volti ad approfondire tematiche cruciali per il futuro dell'olivicoltura.Il Prof. Gaetano Alessandro Vivaldi, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (DISSPA) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, affronterà il tema de "Le nuove Frontiere dell'Irrigazione in Olivicoltura".La sua relazione offrirà una panoramica sulle tecniche e tecnologie più avanzate in grado di ottimizzare l'uso delle risorse idriche, garantendo al contempo la sostenibilità e l'efficienza delle coltivazioni.Un altro argomento di fondamentale importanza sarà trattato dal Dr. Agr. Ivan Rizzitelli e dal Dr. Agr. Francesco Castelluccio, entrambi Tecnici UNAPOL.Il loro intervento verterà su "L'obbligo del Quaderno di Campagna Digitale".Questa sessione mira a chiarire gli adempimenti normativi previsti dal REG (UE) 2115/2021 R.O. OCM olio anno 2025, fornendo indicazioni pratiche sull'implementazione e la gestione del quaderno di campagna in formato digitale.L'evento rappresenta un'opportunità imperdibile per gli operatori del settore di acquisire conoscenze fondamentali per migliorare la competitività e conformarsi alle normative vigenti, promuovendo un'olivicoltura sempre più innovativa e sostenibile.