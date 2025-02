Unapol a Evolio Expo: un confronto costruttivo con le istituzioni per ripartire con ottimismo

Si chiude con grande successo la partecipazione di Unapol a Evolio Expo 2025, alla sua prima edizione ma che già si conferma una delle principali fiere dedicate al mondo dell'olio extra vergine di oliva.Unapol, con il suo Presidente Tommaso Loiodice, ha avuto l'opportunità di confrontarsi con istituzioni e stakeholder del settore, rafforzando il dialogo sulle prospettive future dell'olivicoltura italiana.L'evento ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, tra cui il Sottosegretario MASAF Patrizio Giacomo La Pietra, l'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia e il Sindaco di Bari Vito Leccese.A questi si sono aggiunti la Senatrice Gisella Naturale, Pasqua Attanasio, Presidente del GAL Daunia Rurale 2020, Maria Lisa Clodoveo del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina UNIBA e Filomena Corbo, Coordinatrice del Centro Interdipartimentale Cibo in Salute.Questi incontri hanno rappresentato un momento di confronto fondamentale per il comparto olivicolo nazionale."Bisogna ripartire dalla Puglia, che nonostante sia ancora flagellata dalla Xylella, conta il 50% della produzione olearia nazionale", ha dichiarato Tommaso Loiodice. "Questo dimostra la resilienza e la determinazione dei nostri produttori, custodi di un patrimonio che va valorizzato e protetto".Loiodice ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e produttori: "Abbiamo avuto un dialogo proficuo con le autorità presenti, evidenziando la necessità di misure concrete a supporto del settore. È essenziale investire in ricerca e innovazione per contrastare le difficoltà legate ai cambiamenti climatici e alle fitopatie, oltre a garantire un'equa remunerazione ai produttori".La manifestazione ha visto momenti di alto livello, tra cui i cooking show dello Chef Umberto Vezzoli, ambassador di Unapol e La Finezza e di Stefano Torelli, che hanno esaltato l'eccellenza dell'olio extra vergine di oliva nella cucina mediterranea. Nel convegno organizzato da FOOI, dal titolo "La collaborazione degli attori della filiera olivicolo-olearia porta sempre buoni frutti", Loiodice ha ribadito l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide future del settore.La prima edizione di Evolio Expo si conclude con un messaggio forte e chiaro: il settore olivicolo italiano ha bisogno di strategie innovative e di un supporto concreto per crescere e mantenere la sua leadership mondiale. Unapol continuerà a essere in prima linea per difendere e promuovere l'olio extra vergine di oliva italiano, con particolare attenzione alla Puglia, cuore pulsante della produzione nazionale.