Intitolazione della nuova piazza a Don Antonio Piano: un omaggio alla memoria e al servizio alla comunità

Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 17.30, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale, d'intesa con il Parroco del Sacro Cuore, Don Vito Martinelli e con il Comitato Cittadino del quartiere della "Cerasella", alla presenza dell'Arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascienzo, scopriranno la targa di intitolazione della nuova piazza, ubicata in viale Po angolo Via Belvedere, a Don Antonio Piano, storico Parroco del Sacro Cuore di Gesù.L'intitolazione alla sua figura è scaturita da una deliberata volontà dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini del quartiere di dare tale riconoscimento postumo a Don Antonio Piano, la cui figura di uomo religioso e sacerdote, sempre a fianco degli ultimi e dei più poveri, è a tutt'oggi nella memoria viva di quel quartiere e dell'intera città.La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.La piazza, oggetto di intitolazione, è stata recentemente realizzata, nell'ambito dei lavori di riqualifcazione urbana del PRUACS, a cui l'Amministrazione Comunale, subito dopo il suo insediamento, ha dato attuazione.Alle 18.30 seguirà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco, Don Vito Martinelli, in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù.