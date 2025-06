Sos Alberi in Viale Po tra siccità reale e verde dipinto sui muri

La Piazzetta di Viale Po, presto intitolata a Don Antonio Piano, è al centro di un dibattito che va oltre la semplice intitolazione.L'attenzione si sposta sulla salute degli alberi che la popolano, un patrimonio verde che, a quanto pare, non sta vivendo i suoi giorni migliori.La denuncia arriva da diversi cittadini che segnalano una situazione preoccupante: gli alberi mostrano segni di sofferenza, foglie ingiallite e rami secchi, chiari indicatori di una carenza idrica cronica.Il paradosso è evidente e, per certi versi, amaro. Mentre la natura fatica a sopravvivere per la mancanza d'acqua, la stessa piazzetta si arricchisce di murales e opere di street art che raffigurano rigogliose piante e paesaggi verdi.Un "verde dipinto" che contrasta in modo stridente con la realtà del "verde vivo" che sta lentamente appassendo.Questa situazione solleva interrogativi importanti sulla gestione del patrimonio arboreo urbano.È fondamentale che la riqualificazione della Piazzetta Don Antonio Piano non si limiti all'aspetto estetico e simbolico, ma includa un piano concreto per la cura e il mantenimento degli alberi esistenti. L'acqua, elemento vitale, deve essere garantita per assicurare non solo la sopravvivenza ma anche la prosperità di queste piante che contribuiscono al benessere e alla qualità dell'aria della città.Il verde urbano non è solo un ornamento, ma un vero e proprio investimento per il futuro.Alberi sani significano ombra nelle calde giornate estive, assorbimento di CO2 e un habitat per la fauna locale.Ignorare la loro sofferenza significa compromettere questi benefici e vanificare gli sforzi per rendere Corato una città più vivibile e sostenibile.Ci auguriamo che l'amministrazione e gli enti competenti prendano a cuore questa situazione, garantendo agli alberi di Viale Po e non solo l'attenzione e le risorse necessarie per rifiorire.Solo così il verde, sia quello reale che quello artistico, potrà contribuire appieno alla bellezza e alla vitalità della futura Piazzetta Don Antonio Piano.