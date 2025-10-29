Quattro nuove intitolazioni di strade e piazze tra sport, ricordo e arti

È del 23 ottobre 2025 la riunione della Giunta Comunale di Corato per la nuova denominazione di piazze e aree pubbliche di circolazione. Con l'autorizzazione del Prefetto della Provincia di Bari e con il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, è stato dato atto per la denominazione delle piazze e aree pubbliche di circolazione.La nuova bretella stradale di collegamento tra Via Gravina e Via Prenestina sarà intitolata ad, calciatore con radici coratine. Milanese di nascita, i suoi genitori emigrarono da Corato dopo la nascita dei primi due figli.Già soggetta a opere di riqualificazione nell'ambito di rifacimento dell'estramurale, la zona tra Viale Ettore Fieramosca e Via Piemonte sarà dedicata al, uno dei più grandi interpreti e promotori della tradizione bandistica italiana. Dal 1951 al 1971, Miglietta ha diretto il Concerto Bandistico della Città di Corato, portandolo a livelli artistici straordinari e imprimendo un'impronta unica nel panorama musicale nazionale.Aiè dedicata l'area verde situata all'incrocio tra Via Don Minzoni, Via Lago Baione, Via Quasimodo e Via Poliziano. Onore al coraggio e al sacrificio di uomini e donne della Resistenza che hanno combattuto per mantenere vivi i principi della democrazia.Oggetto di recente rifacimento è la piazzetta tra via Belvedere e viale Po, intitolata a, storico Parroco del Sacro Cuore di Gesù. La sua figura di uomo religioso e sacerdote, sempre a fianco degli ultimi e dei più poveri, vive ancora oggi nella memoria dell'intera città.L'intero iter amministrativo avviato a gennaio è stato affidato al Dirigente del I Settore per l'assunzione di ogni atto consequenziale necessario.