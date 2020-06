Ivan Scalfarotto (ItaliaViva) candidato Presidente in Puglia: «Contro tre populismi». L’intervista

Il centrosinistra corre diviso per le elezioni regionali in Puglia.di Matteo Renzi,di Carlo Calenda edi Emma Bonino, infatti,, ma si presenteranno come una coalizione progressista, europeista e anti-populista guidata dal candidato Presidente,, sottosegretario al Ministero degli Esteri.Seppure il suo nome fosse circolato già nelle scorse settimane , l'ufficialità è arrivata solo ieri. La campagna elettorale entrerà nel vivo solo a partire dal prossimo 4 luglio, ma è già online il sito internet per sostenere Scalfarotto.«Saremo un polo, profondamenteche pensa che questa regione abbia tutte le capacità e le risorse per farcela».«Siamo una proposta politica che non offre protezione, ma soprattutto opportunità perché pensa che la politica debba essere questo. Una proposta che non vede la politica come una situazione di scambio, perché questo è un elemento che penso corrompa il rapporto politico. La nostra è una politica fatta in squadra dove non c'è un padre padrone che comanda per tutti, una politica che ha messaggi netti e che dice cose chiare., che non nomina persone di schieramenti lontanissimi da sé e che tiene insieme un po' di tutto finendo con il non rappresentare più niente».«Quindi, siamo una proposta politica europea, moderna, pragmatica, semplice da capire e che si presenta come un'che sarebbero stati da soli sulla scheda elettorale.».«No,. Io ho una storia politica e personale ormai abbastanza lunga e non ho mai fatto niente contro qualcuno solo per fare qualcosa contro qualcuno. Lei diceva che io definisco Emiliano il populismo, ma in realtà ha detto lui di voler "istituzionalizzare il populismo"».«Io ho una storia fatta di, di, di, di, di. Mi sono occupato tanto di queste cose e questo voglio portare avanti. Penso che il nostro sia. Penso che sia un programma anche molto diverso da quello del centrodestra e dalla decrescita, secondo me infelice, del Movimento 5 Stelle. È una proposta politica che fino ad ora non era sul tappeto».«La nostra idea è che, che non ci fosse una propostache potesse parlare ad una. La Puglia fatta di gente anche come me, un pugliese come tanti che è andato via per studiare e fare fortuna., ma esistono tante persone come me: studenti, imprenditori, professionisti che io penso non si riconoscano nè in Fitto (o in chi sarà il candidato del centrodestra), né in Emiliano, né nella Laricchia».«Il tema dellae il tema dell', pur avendo un collegamento, sono anche due mondi molto importanti e autonomi tra loro. Io vengo dalla provincia didove, purtroppo, il tema della, delè ancora un tema molto forte».«Certo,. Il fatto che ci siano ancora luoghi comegridano allo scandalo e fanno anche chiedere che cosa si sia fatto in questi anni. Noi, anche il lavoro agricolo. Tra le altre cose, noi ci siamo fatti promotori proprio negli ultimi tempi, con i provvedimenti presi a seguito del Covid, dellache lavorano in modo irregolare. Lo abbiamo fatto con forza, perché pensiamo che sia importante che in tutte le situazioni il lavoro debba essere regolare e sicuro».«Il tema del lavoro agricolo che, purtroppo, lo è stato ed è in alcune situazioni un luogo di sfruttamento, deve essere risolto. Proprio perché. Teresa Bellanova dice che è la filiera della vita. Ed ha ragione. Pensare che la filiera della vita si innesti sulla violenza, sul sopruso e sulla sopraffazione penso che sia una contraddizione in termini».«Noi ci siamo battuti sin dall'inizio per fare in modo che la liquidità arrivasse nel modo più celere possibile alle imprese, anche se devo dire che l'obiettivo è stato raggiunto soltanto in parte, ma le nostre proposte sono state sempre estremamente chiare da questo punto di vista».«Però,. I miei avversari in questa competizione hanno tutti, chi più chi meno, posizioni anti europeiste. Una cosa che va detta chiaramente è che se noi non ci appoggiamo all'Europa, se non riconosciamo che la nostra prospettiva è una, soprattutto in questo momento, ci limitiamo e ci autodanneggiamo».«Oggi abbiamo un'Europa che sta facendo dei passi avanti estremamente importanti per far fronte a queste difficoltà con la Banca Centrale Europea che ha tenuto bassi i tassi di interesse sul nostro debito perché, altrimenti, faremmo fatica a pagare gli interessi sul debito pubblico. Sarebbe bello sentire da parte degli altri candidati alla presidenza delle parole nette e chiare per esempio sul Mes. Sono circa 36-37 miliardi che possiamo utilizzare ad un tasso praticamente zero per spese immediate, ma mi piacerebbe sentire cosa ne pensano Fitto, se sarà lui il candidato presidente, cosa Antonella Laricchia e Michele Emiliano. Noi. Sono lì, sono disponibili e vanno presi.».«La logica del meno peggio in politica, francamente, non la capisco.. Del resto,. Sappiamo che anche alle primarie sindaci di estrema destra hanno espresso una grande soddisfazione per la candidatura e per l'elezione di Michele Emiliano. Lui, penso alla presidenza dell'Acquedotto Pugliese,. Perciò, tutta questa sinistra nelle posizioni di Emiliano faccio moltissima fatica a trovarla».«Noi facciamo una corsa presentando un programma, un profilo e anche uno uno stile comunicativo non fatto di annunci, di prebende, di nomine, dove tutto si può comprare e vendere, cercando di avere delle proposte sempre ragionate, con numeri e studi di fattibilità. È questo il nostro modo di fare. Io penso che. Michele Emiliano lo sa benissimo. Peraltro lui è stato individuato con delle primarie, non particolarmente affollate, nelle quali ha partecipato soltanto un piccolo pezzo di quello che potrebbe essere il mondo che io chiamo centrosinistra, ma lui no. Se Michele Emiliano avesse deciso di fare un passo indietro e di aprire una discussione su un profilo diverso dal suo, diciamo così, probabilmente si sarebbe potuti andare avanti, ma mi pare che questa volontà non ci sia».«Come ho detto io non mi ritrovo nelle posizioni di Fitto, né in quelle di Emiliano e della Laricchia e. È giusto che anche quella Puglia operosa, moderna e fiduciosa nel futuro, che è consapevole delle difficoltà ma che sa che può farcela, possa avere una voce nel consiglio regionale. Se non ci fossimo noi non l'avrebbe avuta».