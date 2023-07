Kelly Joyce stasera in piazza Di Vagno per "la penultima" di Gusto Jazz

Oggi, mercoledì 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza Di Vagno concerto di Kelly Joyce "DeCanto", ingresso gratuito.LA FORMAZIONEKelly Joyce: voce - Sebastiano Burgio: tastiere - Edoardo Petracci: basso - Massimo Ferri: batteriaIL CONCERTODeCanto è un progetto che lega due grandi passioni di Kelly-Joyce, la musica e l'enogastronomia, fondendole in uno spettacolo. Un'idea nata lungo il suo percorso di studi presso l'AIS dove ha conseguito il secondo livello: portare in scena una degustazione di musica, dove il 'lasciar respirare' è la nota comune per apprezzare sia le sfumature del vino che quelle del repertorio musicale. Kelly-Joyce, affiancata da musicisti di fama, ha concepito uno spettacolo, che alterna il Pop/Jazz, lo swing, la musica francese ed il grande cantautorato Italiano, a delle vere degustazioni. E qua, avviene la magia… l'incontro con Gille Coffi Degboe. Considerato una giovane promessa della Sommellerie. Africano d'origine ed Italiano d'adozione, è oggi Ambasciatore di due vitigni importanti Italiani, Albana e Negroamaro. Oggi ha il compito di promuoverli nel mondo. Il progetto prevede una raccolta di canzoni in collaborazione con alcune cantine vinicole, tra le più illustri del Paese. La musica si ispira alle caratteristiche organolettiche dei vini, che a loro volta sono commentati da Gilles.L'ARTISTAKelly Joyce Bale Simoes de Fonseca, meglio conosciuta come Kelly Joyce. È una cantante francese di musica dance elettronica, ma anche di jazz. Il suo background e le sue diverse origini che vanno dal Blues al Negro Spiritual alla BossaNova e Fado Portoghese la rendono del tutto originale nel suo genere. Figlia d'arte e di origine nobile, suo padre King Joe Bale, compositore e ambasciatore dello Zaire era figlio di un principe che discendeva dai Reali Egiziani. La madre, Emmanuelle Vidal Simoes de Fonseca, invece contessa di burgos e segovia, è stata la fondatrice e cantante dei Chocolat's. Nonostante le sue origini nobiliari kelly joyce inizia sin a bambina a studiare come diventare un'artista completa. Prende lezioni di piano e violino, ma per 12 anni studia danza alla Royal Academy. Appena maggiorenne si trasferisce a Londra per continuare gli studi. Il suo esordio nella compagine musicale internazionale avviene nel 2001 con un singolo dal titolo "Vivre la Vie", il quale diventa subito una hit. Vende piu di 600 mila copie in tutto il mondo con passaggi radiofonici e televisivi seguiti da paesi come il Canada, la Siberia, l'Africa, la Nuova Zelanda e ricevendo anche una nomination ai French Music Awards. Il frutto di questo successo stimola Kelly Joyce a partecipare a festival di musica Jazz (Festival di Spoleto, Pozzuoli Jazz Festival). In uno dei quali in un concerto in Vaticano in occasione del Santo Natale, incontra e conosce Papa Wojtila Giovanni Paolo II. Ormai pronta ad affrontare la vita da protagonista, Kelly Joyce intraprende dapprima un tour fra Europa e Russia con un gruppo jazz per poi pubblicare definitivamente nel 2004 "Chocolat", il secondo album dove spiccano brani come "Little Kaigè", "c'est l'Amour qui vient" e "Melody". Collabora con diversi artisti in varie lingue, da Big Fish, alla cantante azera Tunzale Agayeva con cui duetta nel brano "Bakımın.zü Gülür" (Baku Smiles) utilizzato come colonna sonora d'apertura dei Giochi Olimpici Europei tenuti a Baku nel 2016. Dopo avere studiato 2 anni come Sommelier AIS, nel 2017 scrive il suo nuovo progetto Decanto, uno spettacolo che unisce la sua grande passione per il vino e musica. Nel 2018 viene invitata dall'ambasciatore Italiano Augusto Massari ad esibirsi con lo spettacolo DeCanto Project a Baku. Nel 2019 porta Decanto Project nelle importanti piazze Veronesi durante il Vinitaly. Nel 2020 inizia la realizzazione dell'album DeCanto, affidando la produzione artistica a Nabuk (Massimo Mariello). Nel 2021 fonda la sua etichetta KEMK Records dal quale pubblicherà il singolo pilota del Decanto Project dal titolo Male Male, in collaborazione con Fabrizio Bosso e la partecipazione del Sommelier Gilles Coffi Degboe.