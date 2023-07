Gusto Jazz, oggi tocca a Costanza Alegiani

Prosegue a Corato la V edizione del Festival GustoJazz, realizzata con il patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, inauguratasi giovedì 20, sino a giovedì 27 luglio.GustoJazz è organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con l'intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio. "GustoJazz si pone l'obiettivo - spiega il direttore artistico Alberto La Monica - attraverso un programma di proposte artistiche variegate, di rendere attrattivo un territorio solitamente lontano dalle direttrici turistiche tradizionali, portando all'attenzione nazionale la sua forte connotazione identitaria assieme alla promozione di talenti locali ed eccellenti prodotti enogastronomici."Una quinta edizione particolarmente ricca, che si sviluppa in un arco temporale di 8 giorni, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche.Tutti gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Oggi, martedì 25 luglio in Piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 20:00 "PARCO DEL GUSTO", esposizioni, degustazioni con ticket, Cooking show.Anche quest'anno la programmazione di GustoJazz si arricchisce dell'iniziativa "Parco del Gusto", pensato per coinvolgere le realtà produttive locali al fine di valorizzare le produzioni enogastronomiche di eccellenza del territorio, attraverso esposizioni e degustazioni presso gli stand allestiti nella rinata Piazza Vittorio Emanuele nei giorni lunedì 24 e martedì 25 luglio. Due serate per promuovere la nostra cultura agroalimentare diffondendo i valori di una sana nutrizione fondata sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto degli ecosistemi territoriali e sul ciclo naturale della stagionalità dei prodotti, tra luci, colori, profumi e sapori tipici, con degustazioni e ottima musica jazz.Il "Parco del Gusto" prevede il coinvolgimento di produttori locali nei principali settori agro-alimentari. Gli spazi espositivi allestiti in Piazza Vittorio Emanuele, sono destinati a espositori e/o produttori agricoli e loro associazioni o cooperative, per l'esposizione e la degustazione delle eccellenze alimentari del territorio.Partecipano quest'anno: Terra Maiorum, Piarulli Vini ed Olio, Mazzone, Crifo, Antico Commercio, Doppia Cotta, Panificio Il Toscano, Società Agricola La Murgetta, Caseificio Coratino, Scorza Buona, Caseificio Santarella, Azienda Agricola Coppicelle, Azienda Agricola Lamacupa, Associazione Terre di Coratina.Alle ore 20.00 in Piazza Vittorio Emanuele Cooking show PIZZA CONTEMPORANEA PUGLIESE a cura del Maestro Vincenzo Florio.Un vero e proprio spettacolo live con l'Italian Pizza Master Vincenzo Florio che svela i segreti per preparare, condire e abbinare il prodotto principe del Made in Italy: la Pizza con i prodotti tipici del territorio. Le prerogative del mondo della pizza d'autore si fondano su solide basi: studio, scelta degli ingredienti, perfezione delle cotture, rispetto del cliente e delle tradizioni, innovazione per offrire un'esperienza di gusto nuova, originale e di grande qualità e valore. Esattamente il percorso fatto da Vincenzo Florio che alla pizza ha dedicato anni di studio e che rende le sue pizze in opere che raccontano la terra, i valori, la tradizione. Presenta la giornalista Serena Leo.Alle ore 21.30 in Piazza Vittorio Emanuele concerto di COSTANZA ALEGIANI Folkways "Lucio dove vai?", ingresso gratuito.LA FORMAZIONECostanza Alegiani: voce e tastiere - Marcello Allulli: sax tenore, live electronics – Riccardo Gola: contrabbasso, basso synth, live electronicsIL CONCERTO"Lucio Dove Vai?" è il nuovo disco della cantante Costanza Alegiani, interamente dedicato alla figura di Lucio Dalla, uscito venerdì 3 marzo per la Parco della Musica Records presentato in concerto, sabato 4 marzo alla Casa del Jazz di Roma. Impreziosito dalla foto in copertina di Luigi Ghirri, in questo album la Alegiani ha non solo coinvolto nuovamente il suo trio Folkways, composto da Marcello Allulli al sax e Riccardo Gola al contrabbasso, a cui si aggiungono due ospiti eccellenti come Antonello Salis alla fisarmonica e Francesco Diodati alla chitarra, ma anche scelto con estrema cura otto tracce che conservano l'anima irriducibile, senza compromessi e anarchica di Dalla. Scelte dal repertorio degli anni '60 e '70, ecco che riprendono vita canzoni come Anidride Solforosa, canto popolare che racconta il cambiamento delle nostre città negli anni '70; Il Coyote, una gara ideale tra questo animale scaltro e tutto terrestre e una stella splendente; La Canzone di Orlando, con un testo scritto con la materia dei sogni; Carmen Colon, l'anima e la forza di un blues suadente nel racconto di un dramma di cronaca nera; il racconto di vita e di speranza nei Due Ragazzi; la storia romantica che sa di sangue di Anna Bellanna; tutta la malinconia, il desiderio e la disperazione nell'immortale La Casa in Riva al Mare. Infine, Lucio Dove Vai? un monologo con sé stesso in cui c'è tutto Dalla, fuori da ogni compromesso, imprendibile, sé stesso. In questo suo quarto album, Costanza Alegiani interpreta un nucleo di canzoni (di cui cinque composte in collaborazione con il poeta Roversi) fatte di poesia e libertà, che riescono a trasportarci in volo fino a una casa ideale dove non abbiamo mai vissuto, ma che abbiamo sempre conosciuto, come nei sogni più intimi.L'ARTISTACostanza Alegiani è una cantante e compositrice italiana, attiva principalmente nell'ambito della musica jazz contemporanea e della musica d'autore. Tra le sue incisioni discografiche: Folkways, Grace in Town, il disco live Janis; il suo album di esordio come solista Fair is Foul and Foul is Fair ispirato al Macbeth e l'Otello di Verdi. Oscene Rivolte (Parco della Musica Records 2019), di Paolo Damiani con l'Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti di Paolo Damiani, ci cui ha fatto parte dal 2018 al 2020. Tra i suoi progetti attuali: "Di cosa vive l'uomo: la musica di Kurt Weill" ideato insieme a Peppe Servillo, con gli arrangiamenti di Gianluigi Giannatempo e la direzione di Marco Tiso, progetto orchestrale. Molte le collaborazioni in ambito teatrale e performativo, tra cui: la performance vocale Instruments for Inquiring into the Wind and the Shaking Earth, lo spettacolo La Buona novella (con Mario Brunello, Stefano Ben-ni, Vinicio Capossela), L'opera da tre soldi con L'Orchestra MUSA dell'Università La Sapienza di Roma. Partecipa al coro di voci per la realizzazione di L'ultima volta che vidi mio padre, di Chiara Guidi.