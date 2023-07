Carolina Bubbico la protagonista del quarto giorno di Gusto Jazz

Domenica 23 luglio in Largo Plebiscito a partire dalle ore 20:00 "APERITIVO IN JAZZ", degustazioni con ticket a cura di Maperò.Alle ore 21.30 in Largo Plebiscito concerto di CAROLINA BUBBICO "Il Dono dell'Ubiquità - Tour 2023", ingresso gratuito.LA FORMAZIONECarolina Bubbico: voce - Filippo Bubbico: tastiere, cori, chitarra, basso - Giacomo Riggi: tastiere, cori, percussioni - Dario Congedo: batteria - Aurora De Gregorio: cori - Chiara Corallo: coriIL CONCERTOTour di presentazione dal vivo dell'album di inediti di Carolina Bubbico "IL DONO DELL'UBIQUITÀ", pubblicato nel 2020 da Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds Records.Il live si distingue per la varietà di stile, a testimonianza della capacità e propensione di Carolina a trovare sempre nuovi punti di incontro tra diversi linguaggi musicali. Come il titolo dell'ultimo album suggerisce, Carolina concepisce una musica davvero eterogenea, al di là di ogni etichetta. Ne "Il Dono dell'ubiquità", infatti, l'artista esplora in libertà vari universi sonori, creando chiaroscuri tra l'acustico e l'elettronico, tra ballabili groove, canzoni intime e sonorità world. Le canzoni ritraggono quadri di vita vissuta attraverso personaggi reali e immaginari, raccontando la complessità dell'animo umano, attraversando temi universali.L'ARTISTACarolina Bubbico, pianista, arrangiatrice e direttrice d'orchestra salentina, negli ultimi anni ha collezionato importanti esperienze e partecipazioni, che l'hanno portata ad esibirsi nei più significativi festival italiani ed internazionali e nei migliori club e teatri tra cui i Blue Note di Milano, Tokyo e Pechino, Auditorium parco della Musica, sia come leader che al fianco di Nicola Conte. Nel 2023 torna al Festival di Sanremo come arrangiatrice e direttrice d'orchestra per Elodie, in gara tra i Big. Un'esperienza che Carolina ripete dopo quella del 2015 dove, con lo stesso ruolo, ha diretto Serena Brancale e Il Volo, quest'ultimi vincitori quell'anno dell'edizione del Festival. Nel 2021 è selezionata dalla rivista francese Ideat come unica cantante italiana per la compilation "Toutes Parisiennes" commissionata da Renault per il 60° anniversario di R4. Nel 2022 è stata al fianco di Raf, come tastierista e vocalist nel tour promozionale estivo del suo singolo "Cheri", esibendosi su palcoscenici italiani come l'Arena di Verona e Piazza del Popolo a Roma. Ha al suo attivo 3 dischi, Controvento (2013), Una donna (2015), il dono dell'ubiquità (2020). Nel 2022 ha pubblicato due singoli: "Quanto ti voglio", versione italiana della celebre hit "Jà sei namorar" e "Terrond"a, scritto e interpretato insieme alla cantautrice Cristiana Verardo e con la straordinaria partecipazione di Tosca. A febbraio 2023 esce l'inedito Portami a ballare, prodotto con il fratello Filippo, che anticipa l'uscita di un nuovo album, la cui pubblicazione è attesa in autunno.La V edizione del Festival GustoJazz è organizzata dall'Associazione Culturale Art Promotion ed è realizzata grazie al Patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico.Il Festival è coofinanziato dall'Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8., e con risorse a valere sul FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA - Asse di Intervento IV - Interventi per La Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e per la Promozione del Patrimonio Immateriale.