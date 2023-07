Gusto Jazz, oggi tocca a Joe Bastianich

Prosegue a Corato la V edizione del Festival GustoJazz, realizzata con il patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, inauguratasi giovedì 20, sino a giovedì 27 luglio.GustoJazz è organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con l'intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio. "GustoJazz si pone l'obiettivo - spiega il direttore artistico Alberto La Monica - attraverso un programma di proposte artistiche variegate, di rendere attrattivo un territorio solitamente lontano dalle direttrici turistiche tradizionali, portando all'attenzione nazionale la sua forte connotazione identitaria assieme alla promozione di talenti locali ed eccellenti prodotti enogastronomici."Una quinta edizione particolarmente ricca, che si sviluppa in un arco temporale di 8 giorni, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche.Tutti gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Oggi, lunedì 24 luglio in Piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 20:00 "PARCO DEL GUSTO", esposizioni, degustazioni con ticket, Cooking show.Anche quest'anno la programmazione di GustoJazz si arricchisce dell'iniziativa "Parco del Gusto", pensato per coinvolgere le realtà produttive locali al fine di valorizzare le produzioni enogastronomiche di eccellenza del territorio, attraverso esposizioni e degustazioni presso gli stand allestiti nella rinata Piazza Vittorio Emanuele nei giorni lunedì 24 e martedì 25 luglio. Due serate per promuovere la nostra cultura agroalimentare diffondendo i valori di una sana nutrizione fondata sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto degli ecosistemi territoriali e sul ciclo naturale della stagionalità dei prodotti, tra luci, colori, profumi e sapori tipici, con degustazioni e ottima musica jazz.Il "Parco del Gusto" prevede il coinvolgimento di produttori locali nei principali settori agro-alimentari. Gli spazi espositivi allestiti in Piazza Vittorio Emanuele, sono destinati a espositori e/o produttori agricoli e loro associazioni o cooperative, per l'esposizione e la degustazione delle eccellenze alimentari del territorio.Partecipano quest'anno: Terra Maiorum, Piarulli Vini ed Olio, Mazzone, Crifo, Antico Commercio, Doppia Cotta, Panificio Il Toscano, Società Agricola La Murgetta, Caseificio Coratino, Scorza Buona, Caseificio Santarella, Azienda Agricola Coppicelle, Azienda Agricola Lamacupa, Associazione Terre di Coratina.Alle ore 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele cooking show PASTA DEL POSTO a cura di Pastificio Granoro.Un viaggio di sapori che custodisce bellezza e gusto inaspettati. La preparazione live con lo chef Antonio Reale e il grande "pentolo" rappresenta una opportunità speciale per promuovere l'unicità della pasta di filiera 100% Puglia.Presenta la giornalista Stefania Leo, che dialogherà con Michele Torelli, Responsabile Controllo Qualità Granoro.Alle ore 21.30 in Piazza Vittorio Emanuele concerto di JOE BASTIANICH & La Terza Classe "Silverado Tour", ingresso gratuito.LA FORMAZIONEJoe Bastianich: voce, chitarra acustica - Pierpaolo Provenzano: chitarra acustica ed elettrica - Enrico Catanzariti: batteria - Rolando Gallo Maraviglia: contrabbasso - Alfredo D'Ecclesiis: armonica - Michelangelo Bencivenga: banjoIL CONCERTOJoe e la band iniziano a scambiare musica, influenze e idee ma soprattutto iniziano a girare l'Italia suonando Folk/Bluegrass e Blues in alcuni dei posti più importanti del bel paese. Nel 2022, insieme alla label Soundinside Records, viene pubblicato "Good morning Italia ", il primo disco di inediti realizzato e scritto congiuntamente; un mega tour estivo di 35 date divulga l'opera musicale su alcuni dei palchi più prestigiosi d'Italia, esibendosi inoltre con Dolcenera, Edoardo Bennato, Gennaro Porcelli. L'artista e la band partenopea porteranno sul palco, tra gli altri, i brani contenuti all'interno del nuovo EP "Silverado", che dà appunto il nome al tour estivo, immergendo il pubblico tra le inconfondibili sonorità statunitensi dei generi folk, blues e bluegrass, con l'iconica energia di Joe Bastianich e de La Terza Classe.L'ARTISTARistoratore, autore, triatleta, personalità televisiva e musicista, classe 1968, nato nel Queens da una famiglia di ristoratori emigranti di origini istriane, Joe Bastianich è un celebre ristoratore italo-americano che negli anni ha inaugurato più di venti ristoranti italiani in tutto il mondo, fondato con la sua famiglia la Cantina Bastianich a Cividale del Friuli, La Mozza in Maremma e inseguito successi nel mondo della tv e della musica. Dopo aver portato per anni la cucina italiana in America, dopo la pandemia di Covid-19 ha deciso di seguire il percorso inverso portando all'Italia la parte più autentica e viscerale dell'America tramite il cibo, inaugurando nel 2021 a Milano Joe's American BBQ, ma anche con la musica, iniziando un percorso musicale con la band La Terza Classe fondato sul Bluegrass, Country, Folk, pubblicando il suo secondo album Good Morning Italia. Tra le sue apparizioni più amate in Italia dal grande pubblico c'è sicuramente quella nei panni del temuto giudice di Masterchef ma anche in quelli più divertiti al tavolo di Italia's Got Talent. Di recente Joe è stato protagonista per Sky Arte di Good Morning Italia, un racconto musicale ed enogastronomico in giro per l'Italia. Sempre nel 2022 ha debuttato nel mondo del podcast con l'inedita serie Wine Heroes, prodotta da Dopcast su soggetto originale di Banijay Italia in cui è stato la voce narrante di un viaggio dedicato ai vini eroici d'Italia. Della passata stagione indossa il prestigioso completo di Iena, per il programma di Davide Parenti, raccontando da inviato l'emergenza dei profughi di guerra dell'Ucraina, il mondo delle criptovalute e un avvincente viaggio in Perù alla scoperta della ayahuasca. Nel 2023 partecipa, insieme all'amico Andrea Belfiore, al programma Pechino Express per Sky. Personaggio istrionico, autore di libri (l'ultimo pubblicato per Mondadori "Il Grande Racconto del Vino Italiano") e alla continua ricerca di nuovi stimoli, Joe è anche un grandissimo appassionato di musica.