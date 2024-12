L'albero dell'Adisco illumina il Natale dell'Umberto I

Nella giornata di ieri l'ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordonale) di Corato ha celebrato l'arrivo delle festività natalizie in un clima di gioia e solidarietà presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale Umberto I.All'evento hanno partecipato il personale sanitario, le ostetriche, i ginecologi e il primario del reparto, il dottor Michele Ardito, insieme alle mamme in attesa e a quelle che hanno da poco accolto i loro piccoli.Il momento più emozionante è stato l'addobbo dell'albero di Natale, arricchito con oggetti simbolici: da una parte, una letterina scritta dalle mamme in dolce attesa, in cui hanno espresso i loro desideri per il futuro; dall'altra, un piccolo oggetto lasciato dalle mamme dei bimbi appena nati.Inoltre, le socie dell'associazione hanno aggiunto una ghirlanda speciale con cuori e i nomi dei 130 piccoli donatori di sangue cordonale raccolti nel corso dell'ultimo anno.La presidente dell'ADISCO Corato, la dottoressa Luisa Belsito, ha preso la parola per ringraziare il personale del reparto di ginecologia dell'Ospedale Umberto I, elogiandone l'impegno e la professionalità. "Ancora una volta, Corato si conferma il primo centro di raccolta di sangue cordonale in tutta la Puglia, un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e che non sarebbe possibile senza la dedizione e la sensibilità di tutti voi," ha dichiarato la presidente.L'evento è stato un'occasione per rinnovare l'importanza della donazione del sangue cordonale, un gesto semplice ma di enorme valore, che offre una speranza di guarigione a tanti pazienti in attesa di trapianto.L'ADISCO Corato, con il sostegno del personale sanitario e delle mamme donatrici, si impegna ogni giorno a promuovere la cultura del dono, affinché la vita possa essere il più bel regalo per chi ne ha più bisogno.