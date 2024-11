Adisco Corato organizza una tavola rotonda sui temi legati alla genitorialità

Diventare genitori è un processo evolutivo, graduale e non lineare, fonte di innumerevoli ed inspiegabili emozioni e di altrettante scelte più o meno impegnative, con frequenti cambi di rotta.In occasione della Giornata Nazionale, Adisco - Sezione territoriale di Corato organizza, sabato 16 Novembre alle ore 18:00, "L'altalena dei genitori - tra scelte ed emozioni", presso il salone della Parrocchia Sacro Cuore.La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Mariangela Azzariti, ospiterà gli interventi della psicologa Emma Quinto, della fisioterapista pediatrica e consulente del sonno Annalidia De Palma e dell'insegnante di massaggio infantile Aimi Valentina Perrone.Le esperte coinvolgeranno i genitori in un percorso conoscitivo e di ascolto volto a fornire loro pratici consigli e strumenti per affrontare, in modo più consapevole, emozioni e scelte che caratterizzano il viaggio altalenante della genitorialità.Immancabile sarà poi la narrazione delle emozioni che la scelta di donare può produrre, affidata alla presidente della sezione cittadina Adisco Luisa Belsito.Durante l'evento sarà altresì presentata l'Agenda dei Genitori 2025 ideata da Francesca Maria Testini, giornalista e mamma, e curata graficamente da Antonella Sforza.La voce e le letture proposte da Rossella Maldera, lettrice volontaria Nati per Leggere, accompagneranno l'intero incontro.L'appuntamento è per sabato 16 Novembre, alle ore 18:00, presso il salone "Don Antonio Piano" della Parrocchia Sacro Cuore.