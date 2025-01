Corato diventa ufficialmente "Comune a Sostegno dei Donatori di Vita"

Ieri il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'intitolazione di Corato come "Comune a Sostegno dei Donatori di Vita", un importante riconoscimento che celebra l'impegno della comunità nella promozione dei valori di solidarietà e altruismo attraverso la cultura del dono.La proposta, avanzata dalle associazioni locali di AIDO, ADISCO, ADMO, AVIS e FRATRES, ha sottolineato i risultati straordinari ottenuti dalla città. Corato, infatti, si posiziona al primo posto in Italia tra i centri medio-grandi (30.000-100.000 abitanti) per l'indice delle donazioni, ed è da cinque anni il primo centro in Puglia per le donazioni di sangue cordonale.Questo titolo rappresenta un tributo all'infaticabile lavoro delle associazioni di volontariato e dei cittadini che quotidianamente contribuiscono a costruire una società più coesa e solidale. Come emerso anche durante le riunioni della IV Commissione Consiliare, l'intitolazione non è solo un riconoscimento del lavoro fatto sinora, ma un invito rivolto alle giovani generazioni a farsi promotrici dei valori del dono e della solidarietà.Il Comune si impegna, quindi, a:· Rafforzamento della collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni per promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema del dono attraverso campagne dedicate e nuove iniziative congiunte.· Adottare una nuova cartellonistica per sottolineare il titolo appena conferito."Il rapporto cura-salute passa anche attraverso la solidarietà tra chi sta bene e può donare e chi ha bisogno di supporto e donazione di sangue, organi, e cordone ombelicale, da cui si ricavano cellule staminali utili alla cura di alcune malattie e alla ricerca scientifica.Su questo rapporto solidale che si costruisce giorno dopo giorno attraverso l'impegno di tutti, si regge la civiltà di una città e del consorzio umano.Ringrazio tutte le associazioni di volontariato e l'ufficio di anagrafe per il lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza.Particolare apprezzamento rivolgo all'assessore alle Politiche sociali Felice Addario, al consigliere comunale delegato ai rapporti col Terzo settore Giulio D'Imperio, al presidente della Commissione Coesione Sociale Salvatore Mascoli." Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.Con questo passo, Corato continua a rafforzare un modello virtuoso di altruismo e solidarietà di cui tanto si sente necessità nel nostro tempo.