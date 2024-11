L'Archeoclub di Corato organizza un incontro su Luigi Santarella

La Sede Locale di Corato dell'Archeoclub d'Italia è lieta di presentare la pubblicazione ufficiale degli Atti della Giornata di Studio dedicata all'Ing. Luigi Santarella, raccolti in un numero speciale della rivista Galileo. L'opera rappresenta un omaggio prezioso a un protagonista indiscusso dell'ingegneria italiana, un pioniere dell'uso del cemento armato, la cui opera ha inciso profondamente sulla storia culturale e tecnica del nostro Paese e oltre. Luigi Santarella è, per la comunità coratina, motivo di orgoglio e fonte d'ispirazione, un esempio di eccellenza che trascende i confini locali per abbracciare un orizzonte nazionale e internazionale.La pubblicazione degli atti è il culmine di una Giornata di Studio intensa e partecipata, svoltasi il 15 Settembre 2023, che ha visto radunarsi studiosi ed esperti di rilevanza, pronti a esplorare le molteplici sfaccettature della vita e delle opere di Santarella. Le testimonianze, le ricerche e i documenti inediti presentati delineano il contributo straordinario di Santarella e rafforzano il valore culturale e storico del suo operato, evidenziando al contempo l'attualità delle sue innovazioni in campo ingegneristico.Questa pubblicazione celebra l'ingegneria e l'architettura non solo come discipline tecniche, ma come espressioni di una società in continua evoluzione. Frutto di una collaborazione sinergica tra storici, studiosi e appassionati, non si limita a documentare le ricerche condotte, ma ambisce a stimolare ulteriori approfondimenti e a consolidare il patrimonio di conoscenze su Santarella. Un'opera pensata per arricchire il panorama culturale, capace di invitare studiosi e cittadini ad apprezzare la visione e il talento di una figura che ha plasmato l'architettura italiana.L'Archeoclub d'Italia e la Sede Locale di Corato con questa iniziativa,, ribadiscono il proprio impegno nella valorizzazione delle figure che hanno segnato la nostra storia e il nostro patrimonio culturale. Progetti come questo consolidano il legame tra passato e presente, proiettando la memoria di Santarella verso le nuove generazioni affinché possano trarne ispirazione per il futuro.Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Giornata di Studi e alla successiva stesura degli Atti. Questo documento non è solo una testimonianza scritta del lavoro svolto, ma rappresenta anche un impulso prezioso verso nuove ricerche e iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'importante contributo di Santarella all'evoluzione dell'ingegneria strutturale e all'uso innovativo del cemento armato.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco prof. De Benedittis, del vicesindaco rag. Marcone, dell'ass. arch. Varesano, del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ing. Perrini, del Presid. dell'Ordine degli Ingegneri di Bari ing. Fratino, del Presid. dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari arch. Mastronardi, del Presid. dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di BAT arch. Roselli, il geom. A. Addante del Coll. Prov. Geometri e Geometri Laureati e di Don Peppino Lobascio, parroco della Chiesa Maria SS. Incoronata, interverranno: l'arch. Anna De Palma, il prof. arch. Lorenzo Pietropaolo, la dott.ssa Francesca Santarella, l'Ing. Giovanni De Biase, l'ing. Giovanni Lorusso, il prof. ing. Enzo Siviero, il prof. Ing. Alfredo Sollazzo, il prof. arch. Michele Capozza, il prof. ing. Aguinaldo Fraddosio e la prof. Ing. Giuseppina Uva.L'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani, del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari, delle associazioni AIPAI, Italia Nostra e dell'associazione ADSI, grazie all'approccio interdisciplinare adottato ci auguriamo possa avvicinarci all'obiettivo condiviso di celebrare e tutelare il patrimonio storico e culturale legato a Luigi Santarella, orgoglio non solo della comunità di Corato, ma un punto di riferimento fondamentale per l'ingegneria italiana e per quanti vedono nell'innovazione e nella cultura i pilastri del nostro futuro.