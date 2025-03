Archeologia, storia e natura: un dialogo continuo

La città di Corato, situata nel cuore della Puglia, rappresenta un punto di partenza privilegiato per esplorare le radici archeologiche e storiche del Mediterraneo. Grazie alla sua posizione strategica, il territorio di Corato conserva tracce significative di antiche civiltà che hanno attraversato e plasmato la nostra Regione, testimoniando millenni di incontri, scambi e influenze reciproche.Attraverso attività di analisi i ragazzi avranno l'opportunità di "toccare con mano" il passato, scoprendo le testimonianze materiali lasciate dall'Uomo e approfondendo il legame tra storia, ambiente e arte.Il Progetto prevede di promuovere nell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" l'incontro personale dei ragazzi con il patrimonio ambientale, artistico e storico attraverso un processo di sviluppo integrato della persona e utilizzando una metodologia riproducibile nei diversi contesti territoriali con il rigore scientifico-tecnico che ne consegue.Le lezioni saranno intese non come semplice apprendimento, ma come recupero reale dell'immagine, con proiezione di diapositive e racconti di fatti reali.Nello specifico:Indagine sui metodi e sui fatti dell'archeologia e loro "carattere contemporaneo".Il collegamento fra monumenti antichi e attuali può far comprendere come essi debbano contemporaneamente essere valorizzati e utilizzati ancora oggi. Si prevedono, quindi, una serie di collegamenti con luoghi vicini all'Istituto o significativamente importanti per eseguire ricerche comparate e combinate (vita quotidiana, cultura agro-silvo-pastorale, reperti archeologici).Metodi alternativi di vivere la storia della città e dei luoghi attraverso l'archeologia del paesaggio.L'indagine sui siti archeologici e storici.Questa sezione è dedicata sia a studi specifici sia a indicazione, tramite immagini, di tutto ciò che concerne il territorio:Note di archeologia, topografia e storia della zona di Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Trani, Barletta, Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi.Metodi di scavo archeologico e indagini geologiche.La cultura dei popoli antichi della Puglia.Le tecniche costruttive.Tipologia dei reperti e loro studio.I percorsi turistico-culturali.Metodi di creazione Itinerari.Sviluppare capacità di osservazione e di fruizione di un'opera d'arte, promuovere atteggiamenti di ricerca nel territorio.Questa sezione prevede la realizzazione di un elaborato scritto ed elettronico con indicazione delle ricerche eseguite sul campo, in modo da storicizzare l'attività svolta e da "imprimerla" nella stessa memoria dei ragazzi.L'intera attività didattica è condotta dall'archeologo Pierfrancesco Rescio, coadiuvato dalla prof.ssa Porzia Volpe, tutor interno e segue il precedente PCTO dal titolo "Il Trattato di Federico II" la cui programmazione è terminata da pochi giorni.