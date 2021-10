L'IC "Tattoli-De Gasperi" a lezione con Federico Zampaglione

Domani 19 ottobre Federico Zampaglione tornerà a Corato per presentare il suo nuovo album "Ho cambiato tante case", uscito lo scorso 8 ottobre. Sarà possibile incontrarlo per il firmacopie dalle ore 20.00 presso il Maperò, ma il cantautore ha in serbo anche un importante incontro con i più piccoli.Mercoledì 20 ottobre incontrerà infatti gli alunni dell'IC "Tattoli-De Gasperi" per una lezione alternativa di scrittura creativa, educazioni trasversali ed artistiche. Ospite d'onore, l'artista, poeta, cantautore e regista Federico Zampaglione, dialogherà in parole e musica con i giovani dell'istituto scolastico coratino.L'album "Ho cambiato tante case" è già acclamato da tutta la critica come uno dei lavori musicali più belli ed importanti dell'ultimo decennio, definito un caleidoscopio di suoni, parole, immagini e profumi.