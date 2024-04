Il Tattoli De Gasperi incontra le Forze dell’ordine

Il Tattoli De Gasperi sempre attento a tematiche attualissime e di assoluto interesse, incontra le Forze dell'ordine ed intesse con esse un costruttivo dialogo educativo, trasmettendo e testimoniando buone prassi per l'acquisizione di competenze trasversali sociali e civiche in materia di cittadinanza, quali la lotta a fenomeni devianti, come il bullismo ed il cyberbullismo, - per cui anche capofila del progetto della Regione Puglia "Azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo" -, l'uso incontrollato di internet, la criminalità organizzata, lo spaccioe la tossicodipendenza, le violazioni del codice della strada.Si consolida così l'alleanza pedagogica, già instaurata nel tempo, tra l'agenzia educativa e lo Stato, volta alla trasmissione nelle giovani generazioni dei principi di prevenzione e contrasto alla criminalità e all'illegalità , contro ogni barriera, pregiudizio, indifferenza, paura e rassegnazione, affinchè siano esse protagoniste di un vero cambiamento all'insegna della legalità.Onorati della presenza rassicurante, nelle giornate del 20 e 27 febbraio scorsi, dellaPolizia di Stato, egregiamente rappresentata dal Dirigente del Commissariato di Corato dott. Francesco Filograno, con al seguito l'assistente capo coordinatore Ilaria Bonaventura e l'agente scelto Fabrizio Antonino, nell'ambito delle iniziative formative del Progetto "PretenDiamo legalità", 7a edizione, a.s. 2023/24, ideato da MinInterno e MIM, progetto che nello scorso a.s. 2022/23 aveva visto il Tattoli aggiudicarsi la vittoria regionale;ed ancora, nella mattinata del 17 aprile,onorati degli insigni interventi del Luogotenente Francesco Dimiccoli, comandante della Stazione dei Carabinieri di Corato, e del Capitano Carmine Guerriero , Comandante della Tenenza di Terlizzi, nel contesto del progetto Legalità MIUR- Arma dei Carabinieri. Fiducia, gratitudine, vicinanza ed amicizia dalla Comunità scolastica e dalle famigliedel Tattoli De Gasperi.