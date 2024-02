L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” a Canosa di Puglia con L’Impresa che fa cultura

E' partito per le classi prime della scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Tattoli -De Gasperi" il progetto "L'Impresa che fa cultura. Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale" promosso da Confindustria Bari e BAT, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito territoriale di Bari e BAT, dell'Archivio di Stato di Bari, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, della Direzione regionale Musei della Puglia, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia e della Rai.Prima tappa: Canosa di Puglia con la visita al Museo dei Vescovi (MuVe), recentemente riaperto, e alla cattedrale di San Sabino. Gli alunni si sono, infatti, recati nel palazzo che racchiude la storia dei Vescovi di Canosa ed hanno potuto visitare la vasta struttura ottocentesca in cui si sposa bene l'antico che racconta oltre tremila anni di storia, con le innovazioni tecnologiche: schermi, qr-code, installazioni immersive e ambienti didattici.Ma è la narrazione che affascina sempre; i ragazzi sono stati letteralmente rapiti dalla Lanterna magica, antenata dei moderni proiettori, in cui vengono inseriti in sequenza dei vetri antichi dipinti a mano che narrano fiabe e favole.Adiacente al Museo la spettacolare Cattedrale di San Sabino, in cui gli alunni hanno potuto riconoscere le caratteristiche dell'architettura romanico-bizantino studiate in storia dell'arte con efficacia e criticità.Il patrimonio storico artistico della Puglia è vasto e prezioso, costituito da beni artistici più conosciuti e da altri meno, ma di pari valore, fondamentale ne è la conoscenza.E' questo l'obiettivo del progetto, a cui la scuola De Gasperi, con la sapiente guida della dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosaria De Simone, ha prontamente aderito: valorizzare le nuove generazioni attraverso la conoscenza e l'esperienza del territorio, con la consapevolezza che, la Scuola, è la più importante infrastruttura di un Paese.Simonetta Tullo