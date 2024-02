L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” al MABart di Firenze

Si è concluso a Firenze, il progetto MABart promosso dall'Istituto di Istruzione Superiore "Costaggini" per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale hanno partecipato gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Tattoli – De Gasperi", insieme ad alunni provenienti da numerose scuole italiane.Il progetto, in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), è un laboratorio di formazione e di progettazione incentrato su didattiche innovative e rivolto ai docenti e alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie, di primo e secondo grado. MAB sta per mapping lab (laboratorio di mappatura) che propone, partendo dall'osservazione del territorio, sfide progettuali incentrate sulle grandi tematiche della contemporaneità utilizzando, per l'appunto, il format MAB (laboratorio di mappatura collettiva e partecipata di un luogo o di un insieme di luoghi che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche). Quale sfida più grande quella di creare co-progetti partendo dall'osservazione e dallo studio di una delle città, Firenze, tra le più simboliche ed identitarie del patrimonio artistico culturale italiano?La prima residenza analizzata, secondo i principi dell'Outdoor Education (didattica attiva che si basa su attività sociomotorie ed esplorative) della città toscana, è stata la MABartFashion che ha portato le studentesse e gli studenti, suddivisi in team, a vistare i luoghi più significativi della tradizione fiorentina nel campo della moda e a reinterpretarli, successivamente, in co-progetti altamente artistici e innovativi in cui si sono distinti gli alunni dell'istituto comprensivo coratino. L' IC "Tattoli -De Gasperi" si confronta costantemente con concorsi e contest (dalla declinazione tecnologica) che esaltano la preparazione degli alunni e la perseveranza e dedizione dei docenti. Concorsi che sono occasioni di incontro/confronto per scandagliare la realtà e percepirne il futuro: partendo dalla sperimentazione sino alle potenzialità della programmazione di piccoli robots e progettazione di siti web https://www.powtoon.com/s/bG103Tv2NiR/1/m/s?authuser=0Gli alunni dell'IC "Tattoli De Gasperi" tornano a casa portando nel loro bagaglio culturale un'esperienza altamente formativa vissuta con condivisione, cooperazione, progettualità e creatività.La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria De Simone, ringrazia le docenti accompagnatrici, Nica Bevilacqua, Raffaella Evangelista, Simona Musio, gli alunni tra i partecipanti dei teams vincitori, Cartolano Ruben, Gavasci Beatrice, Tarricone Bartolomeo, Myriam Marrone, della scuola primaria, e Colucci Antonello, Lafasciano Gabriele, D'Imperio Giorgia, Ambruso Sara, Capogna Noemi e Mastromauro Matteo della sc. Sec. di I grado. Un grazie speciale alle loro famiglie per la fiducia riposta nella Scuola.