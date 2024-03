Il Tattoli De Gasperi al MaBart Fashion 2023/24

Conclusasi la prima fase del MABArt Fashion 2023/24, progetto del Ministero dell'Istruzionee del Merito, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, sviluppato e realizzato dall'Istituto Costaggini, tra i vincitori anche le squadre della scuola primaria Tattoli e della scuola sec. di I gr. De Gasperi.La prima residenza MABArtFashion ha portato studentesse, studenti e docenti ad esploraree mappare - secondo i principi dell'Outdoor Education (anche con passeggiate, incontri e visite) - i luoghi più significativi della tradizione fiorentina nel campo della moda, e a ri-interpretarli successivamente attraverso il loro talento artistico.Splendida esperienza di condivisione, crescita e confronto con tante scuole dello Stivale giunte a Firenze per l'occasione.Ora verso nuove mete, la scuola primaria Tattoli verso la Sicilia, a Mazzarino, è tra iprotagonisti del percorso di accelerazione di Mabart Primary.Per quattro giorni con alunni e docenti di tutta Italia, gli studenti coratini si sono tuffati In un festival di eventi culturali,mettendo in gioco le loro emozioni e sensazioni verso una cittadinanza consapevole, alla scoperta e alla mappatura del proprio territorio, trasformando i pensieri in idee e le idee in progetti;la scuola secondaria di I grado De Gasperi verso l'Europa, Parigi, dal 21 al 24 marzo,travalicando i confini territoriali verso una dimensione cosmopolita, per vivere l'esperienza di "Accelerazione dei progetti vincitori" del MABArt Fashion fiorentino, ispirandosi ai luoghi più significativi artistici, culturali, umanitari ed ecosostenibili (tra le mete anche la sededell'Unesco) della capitale francese, tracciando uno straordinario fil rouge tra uomo, arte e natura.L'evento conclusivo sarà un happening culturale progettato dagli studenti in toto, un fashion day, in cui la moda, autentica opera d'arte, assume valenza espressiva, comunicativa,sociale.Complimenti agli studenti partecipanti della scuola primaria Tattoli, Cartolano Ruben e Gavasci Beatrice della 5 sez. E, Tarricone Bartolomeo della 5 C e Myriam Marrone della 5 sez.B, e della scuola sec di primo grado De Gasperi, Colucci Antonello, Lafasciano Gabriele della 2A, D'Imperio Giorgia della 2C, Ambruso Sara, Capogna Noemi della 2D, MastromauroMatteo della 2E.Un grande sentito grazie alle famiglie per la fiducia riposta e un immenso ringraziamento speciale alle docenti accompagnatrici ed anch'esse concorrenti Nica Bevilacqua, Raffaela Evangelista, Simona Musio.